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我們將一起填滿，直到故事的最後一頁！SHINee閃耀11年音樂路

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文／KKBOX編輯室

由溫流、鐘鉉、KEY、珉豪、泰民五位團員組成的 SHINee，在2008年5月25日正式出道。迎接 SHINee 出道11年，跟著 KKBOX 的特別企劃「粉絲大聲公」藉由臉書專頁「SHINee World in Taiwan 聯合應援團隊」募集的粉絲推薦，重溫 SHINee 的代表曲，和他們送給粉絲們的暖心歌曲！

提到 SHINee 的代表歌，出道曲〈姊姊 妳太美了(Replay)〉絕對少不了，五位成員藉由這首歌，站上舞台和大眾見面，可愛的弟弟形象擄獲姊姊們的心，SHINee 就此踏上閃耀的11年音樂路。

從第二張迷你專輯《ROMEO》開始，成員們便開始嘗試參與專輯歌曲的創作。接著甚至以自身的經歷，陸續創作出寫給粉絲們的歌曲，表達內心的情感。對於 SHINee World 們來說，這些歌就是最珍貴的禮物！

〈So Amazing〉記錄互動的歡樂時光

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隊長溫流填詞的〈So Amazing〉寫著雙方近距離見面時的幸福，唱出舞台上的歌手和歌迷們一起玩樂的心情，聽到歌曲就讓粉絲們想起演唱會上和 SHINee 互動時的歡樂時光！

〈你我的距離 (Selene 6.23)〉遙不可及卻觸動情感

雖然這段期間經歷鐘鉉驟逝，但他創作的歌曲卻依舊留在粉絲們的心中。由鐘鉉、珉豪聯手填詞的〈總是在那裡(Honesty)〉蘊含成員們寫給粉絲的話，以木吉他伴奏的方式編曲，柔和地展現對粉絲的情感。

鐘鉉的另一首創作〈你我的距離 (Selene 6.23)〉，雖然歌詞用月亮來比喻遙不可及的單相思。但是，現在卻讓許多 SHINee World 們聽了心有戚戚焉。「以為靠近了、興奮地呼喚著 / 卻得不到回應 你就像是遙不可及的」就像是訴說著現在與鐘鉉的距離，有了很深的感觸。

《你留下的話 (Our Page)》展現密不可分的關係

SHINee 出道十週年的紀念專輯，雖然鐘鉉無法參與，但是這張專輯卻依舊融入 SHINee 五人一體的「5HINee」概念。四位成員參與填詞的《你留下的話 (Our Page)》，歌詞唱出「你留下的美麗話語 / 將成為一首詩、一首歌 / 隨著聲音傳到你所在的地方 」「不會結束 / 我們將一起填滿 直到故事的最後一頁」傳達他們想對鐘鉉說的話，也讓人感受即便經歷離別，成員之間依舊密不可分的關係。

〈重演〉、〈From now on〉結束不捨與迎接新開始

經典抒情曲〈重演〉與〈From now on〉這兩首歌曲，對於大多數的粉絲而言，就像是象徵著面對結束的不捨與迎接全新的開始。成員們曾表示「〈重演〉是將成員們與粉絲們的回憶再次重現」。而2018年發行的日語單曲〈From now on〉則是五名成員最後一次全體錄製的歌曲，這首歌就像是傳達成員們將持續前進的決心，也代表著 SHINee 與歌迷的羈絆。

今年陸續面臨成員入伍，短期間無法看見成員們的合體演出，但 SHINee 寫給 SHINee World 的歌，將持續陪伴著大家。想念的時候，跟著SHINee的音樂，一起倒數歐爸們的退伍日吧！

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關鍵字

SHINee, 溫流, 鐘鉉, KEY, 珉豪, 泰民, 日韓風

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