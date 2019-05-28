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快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

記者吳孟庭／綜合報導

曾經在台灣演藝圈發展的韓國人「宋讚養」，近年卻消失在娛樂圈，改拍YouTube影片維生，他今（28日）晚間在自己頻道上公布驚人消息，指出他遭到當時的經紀人設局，不但詐騙金錢、背後偷檢舉讓他丟失工作，甚至還逼迫他拍攝裸體照片與影片，不堪過往透過影像自述公開，震驚粉絲！

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

▲韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

來自韓國的宋讚養，因為幼年時期在台灣就學，講得一口流利中文，他今晚透過個人YouTube頻道「HimmTV」，以標題「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」描述他過去在台灣的遭遇。

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宋讚養回憶表示，2年前他想在台灣發展，所以在網路上尋求經紀人或經紀公司，這時一個網友私訊建議他找「這個人」可以幫助他，打電話過去後，對方自稱是韓國混血，說願意幫助在台灣的韓國人，這位男子便成為他的經紀人。

沒想到此舉是引狼入室，宋讚養事後才知被對方騙了1年，經紀人假冒了一家台灣娛樂公司副總經理，用假帳號一搭一唱，「（假副總）用恐嚇的方式來壓制我，也逼我去拍裸體身材照片跟影片，加上那個假冒副總經理的本尊，也就是我的前經紀人，他也在我的旁邊不斷逼我，洗腦我說一定要聽這家公司的話，不然他們會對我怎麼樣他也不知道，也許要了我的命也說不定。」

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自宋讚養IG）

▲宋讚養曾經在台灣發展，但突然消失在螢光幕。（圖／翻攝自宋讚養IG）

除了逼迫拍私密淫照與淫片，前經紀人還騙了宋讚養幾十萬，甚至用他的知名度去詐騙，「他用我的名義在背後騙了我的周圍親朋好友的身心跟金錢，也對我的粉絲們做了不該做的事。還用我的名義說是要做慈善，收了別家公司的錢，我都不知道，甚至把我的存摺偷偷用在非法的事情上面。」

宋讚養表示，後來他才知道對方當時幫忙接洽的工作其實也都是非法的，但前經紀人還自己檢舉了他，「我以為擁有居留證，就可以在台灣做很多工作，沒有想到儘管擁有居留證，還需要其他的演藝工作證，他也一起檢舉了我這時候的所謂的非法工作。」也因此他消失螢光幕前，也因為上述種種事情，只能先回到家鄉韓國。

宋讚養解析泫雅事件。（圖／翻攝自Youtube／Himm TV）

▲宋讚養目前經營YouTube，訂閱人數逼近20萬人，擁有不少死忠粉絲。（圖／翻攝自Youtube／Himm TV）

宋讚養最後尋求法律的協助，決定向對方提告，「現在的我，只能等待著台灣法官的決定。」並表示不會和對方和解，「不是因為他騙了我，是因為我周圍太多人因為他被被毀掉了人生，我希望他在法律的範圍內得到最嚴厲的處罰。」

▼宋讚養拍影片講述自己被設局陷害。（影片來源：YouTube HimmTV）

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