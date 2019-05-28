馬東石確定6/18來台！　席維斯史特龍重金買下《極惡對決》版權

記者蕭采薇／台北報導

南韓犯罪動作電影《極惡對決》由馬東石主演，攜手實力派演員金武烈及金成圭共同演出。馬東石也確定，將在6月18日來台宣傳三天，台灣是亞洲唯一海外宣傳。

▲馬東石《極惡對決》將來台宣傳。（圖／威視提供）

請繼續往下閱讀...

《極惡對決》在南韓已狂賣252億台幣，並突破287萬人次觀看，而看好馬東石深受台灣粉絲喜愛，韓國也決定將亞洲地區的唯一宣傳獻給台灣，導演李元泰將率領馬東石於6月18日來台為電影造勢。馬東石迫不及待地開心表示：「非常期待跟熱情的台灣粉絲們見面。」

▲馬東石《極惡對決》打人肉沙包。（圖／威視提供）

《極惡對決》先前在坎城獲得廣大好評，就連電影潛力也被好萊塢巨星席維斯史特龍看中，重金買下翻拍版權，身為男主角的馬東石也將首度進軍好萊塢，親自擔任監製並主演本片，他開心地表示：「當我還是個孩子時看了電影《洛基》，才開始接觸到拳擊，席維斯史特龍帶給我很多啟發，從他身上獲得很多靈感，所以我想拍一部可以給別人帶來希望的電影。」

▲馬東石《極惡對決》飾演黑道老大。（圖／威視提供）

這次馬東石在片中扮演聞風喪膽的角頭老大，開拍前他為了讓觀眾能快速感受角色的兇狠形象，特地向導演李元泰提議「人肉沙包」的橋段，在全新釋出的角色篇預告中冷酷凶狠的模樣一覽無遺，他受訪時表示：「為了展現老大的殘酷個性，讓觀眾產生緊張感，便想到練拳這個畫面，但又覺得只單純練拳無法突顯出角色狠勁，所以才跟導演提出了這個主意。」

▲馬東石《極惡對決》打人肉沙包。（圖／威視提供）



除此之外，他也為戲裸身畫上霸氣刺青，而身上的刺青圖騰更是邀請專業美術，花費一個多月時間設計出40個方案，最後決定以韓國鬼怪、風景畫等東方形象為主軸！強壯的馬東石搭配上刺青，果然散發出強大的凶狠氣場，讓網友們紛紛驚呼：「不愧是馬東石，狠勁十足！」、「中年大叔能這麼帥沒幾個了」、「平常暖男形象的馬可愛，凶狠起來竟然有種反差萌！」

▲馬東石《極惡對決》的刺青圖騰花一個月設計。（圖／威視提供）