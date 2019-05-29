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拍《冰與火》窮到買不起機票…窩在貨車裡睡！　花9年翻身成「水行俠」

記者傅家妤／綜合報導

美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）以「水行俠」角色爆紅，不過在此之前，許多人對他的印象來自於2011年播出《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）第一季的溫柔又深情「馬王」卓戈卡奧，當時尚未成名的他，甚至窮到買不起機票回家，當劇組放假時，他就與好友窩在一輛廂型貨車上，在愛爾蘭趴趴走。

▲《水行俠》續集確定開拍。（圖／《水行俠》劇照）

▲傑森摩莫亞憑藉著《水行俠》走紅全球。（圖／《水行俠》劇照）

傑森摩莫亞近來從手機翻出過去2010年在拍攝《冰與火之歌》的舊照，只見身高193公分的他，蓋著毛毯、躺在廂型貨車裡，上面還放著兩個充氣床墊，睡眠環境看起來有點艱苦，車上的布置也非常簡陋，不過照片中的他臉上依舊掛著幸福的笑容。

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▲▼傑森摩莫亞。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

▲傑森摩莫亞分享過去在《冰與火》，趁著拍攝空檔出遊的舊照。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

隨後，傑森摩莫亞將該照分享在IG上並在發文中透露，拍下該張照片時，是早期拍攝《冰與火之歌》的空檔，當時擁有短暫假期的他，卻因為太窮，買不起機票回家，於是他花了一點小錢，與好友租了一輛廂型貨車在愛爾蘭自駕遊，雖然很想家，但他依舊十分享受在其中，「後來發現原來那裡每一個地方都如此完美，那裡有好多很棒的故事跟人，我真的很珍惜那段我記憶中最單純的時刻。我仍非常想念我的家人。」

▲▼「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）曾在《冰與火之歌：權力遊戲》第一季飾演「馬王」卓戈卡奧。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

▲▼傑森摩莫亞。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

▲▼傑森摩莫亞。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

▲▼傑森摩莫亞。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

▲傑森摩莫亞在《冰與火》中雖然只拍了一季，但與劇組的同事至今依舊維持深厚情誼。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

不少網友看了該段經歷後，也不禁感慨了起來，「想像一下當時的你窮到買不起機票回家，幾年後你成了每個女孩心目中的理想男人『水行俠』」、「生命真的很神奇，你永遠不會知道下一秒你會遇到什麼」，意外掀起不少熱議。

▲▼傑森摩莫亞。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

▲傑森摩莫亞發文。（圖／翻攝自IG／傑森摩莫亞）

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關鍵字

傑森摩莫亞, Jason Momoa, 冰與火之歌, 水行俠, Aquaman

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