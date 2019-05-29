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遊牧影展得獎名單！Janet夫妻檔《麵包工廠》奪下最大獎

▲▼遊牧影展《麵包工廠首部曲及二部曲》王沛智、《愛之船：台灣》蘇杏娟、開幕片《虛你人生》吳皓、《麵包工廠首部曲》。（圖／遊牧影展提供）

▲遊牧影展《麵包工廠首部曲》由Janet夫妻檔演出。（圖／遊牧影展提供）

記者林映妤／台北報導

2019第18屆城市遊牧影展27日熱鬧閉幕，頒獎典禮上公佈本屆遊牧首獎由華裔導演王沛智執導、Janet 謝怡芬參與演出的新片《麵包工廠首部曲及二部曲》奪冠！觀眾票選獎則由閉幕片《愛之船：台灣》獲得。

「台灣最有獨立精神」的城市遊牧影展今年總共有20天的影展活動，來台進行電影交流的國際導演、影人、音樂人共跨五國（英、德、美、西、中）計有40多位，共頒出總獎金新台幣8萬元，參與今年遊牧影展、遊牧怪奇音樂祭和相關座談派對活動的總人數8000多人，一同為影展畫下精彩結尾。影展也將於今年8月至桃園光影電影館、10月至新竹影像博物館繼續巡迴映演。

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▲▼遊牧影展《麵包工廠首部曲及二部曲》王沛智、《愛之船：台灣》蘇杏娟、開幕片《虛你人生》吳皓、《麵包工廠首部曲》。（圖／遊牧影展提供）

▲遊牧影展熱鬧閉幕。（圖／遊牧影展提供）

《麵包工廠首部曲及二部曲》劇情描述一家經營40年的小鎮藝文中心「麵包工廠」，被奇特的觀光客和神秘的科技初創業者入侵，一夕之間面臨了生存之戰。評審以其「形式自由獨特，既詼諧幽默又充滿反諷與反思」而選為今年的遊牧首獎。

Janet 謝怡芬在片中飾演一位來自中國的現代藝術家，以多種奇異造型，展現影片中欲傳達的詭異文化藝術感。本屆遊牧影展競賽片由紀錄片導演陳芯宜、台灣獨立樂團「盪在空中」主唱賴Q，以及《吉米罕醉克斯傳奇》導演John Head三位評審共同選出得獎名單。

▲▼遊牧影展《麵包工廠首部曲及二部曲》王沛智、《愛之船：台灣》蘇杏娟、開幕片《虛你人生》吳皓、《麵包工廠首部曲》。（圖／遊牧影展提供）

▲《麵包工廠首部曲及二部曲》島演王沛智。（圖／遊牧影展提供）
觀眾票選出的最佳影片則為閉幕片《愛之船：台灣》，導演蘇杏娟紀錄60年代政府開辦「海外青年暑期返國研習團」的過程，成為海外華人學中文之外，一個特別的聯誼交友管道，反映了時代轉變的縮影，也描繪出台灣與中國和世界互動上的改變。遊牧評審獎則由盧彥中導演的紀錄短片《塩埕區長》拔得頭籌。

除此之外，本屆影展的最佳獨立MV獎則由「地下社會」創辦人何東洪、「濁水溪公社」紀錄片《爛頭殼》導演毛致新、音樂策展單位海波浪製作主理人陳伍迪共同選出，由「淺堤樂團」的《我們的未來》（Shallow Levée- Our future）以「運用簡單元素，組合出深刻動人的意象，細節處理深具巧思，意圖使人反覆觀看」獲得評審青睞而得獎。

另外本屆首創的「MV觀眾票選獎」則開放由一般民眾選出，由隱分子樂團的單曲MV《意難忘》雀屏中選。

▲▼遊牧影展《麵包工廠首部曲及二部曲》王沛智、《愛之船：台灣》蘇杏娟、開幕片《虛你人生》吳皓、《麵包工廠首部曲》。（圖／遊牧影展提供）

▲▼遊牧影展《愛之船：台灣》導演蘇杏娟、開幕片《虛你人生》導演吳皓。（圖／遊牧影展提供）

▲▼遊牧影展《麵包工廠首部曲及二部曲》王沛智、《愛之船：台灣》蘇杏娟、開幕片《虛你人生》吳皓、《麵包工廠首部曲》。（圖／遊牧影展提供）

2019 城市遊牧電影獎獲獎名單

遊牧首獎：《麵包工廠首部曲及二部曲》（A Bread Factory, Part One&Two）王沛智 Patrick Wang 導演
遊牧觀眾票選獎：《愛之船：台灣》（LOVE BOAT：TAIWAN）蘇杏娟 Valerie Soe 導演
遊牧評審獎：《塩埕區長》（Iâm-tiâⁿ khu-tiúⁿ）盧彥中 Adiong Lu 導演
遠東潛力獎：《鍊金術》（Alchemy）施合峰 Shin Ho Feng 導演
遊牧評審團特別獎：《他們把自己交給漫長的沉默》（When The Silence Comes）黃亮昕 Laing-Hsin Hung 導演
最佳獨立MV獎：淺堤樂團（Shallow Levée）的《我們的未來》（Our future）
MV觀眾票選獎：隱分子樂團（Infancy）的《意難忘》（The Unforgettable Memory）

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