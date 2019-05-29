特稿／還記得她的笑容嗎？　喬喬：想和妙麗一樣，打敗討厭的人！

文／李欣容

童星喬喬（于卉喬）近來因家務事頻上新聞版面，不少網友心疼她小小年紀要面對大人的恩怨，《我們與惡的距離》真實上演，格外諷刺，獨自出席公益活動、冷靜出席母親公祭，她被迫一夕成長，但她真的小到無法承擔，或是不懂事情的真相嗎？

▲喬喬不喜歡用手機，但書本不離身。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬）

爭執對錯有何用，傷的是孩子的心

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喬媽過世消息傳出時，喬喬人在學校上課，是同學用手機看到新聞，拿給她看，她才知道自己的媽媽癌症過世了，老師才打電話請喬爸到學校，11歲的喬喬對大人的世界充滿憤怒、不解，「為什麼媽媽死掉不是先告訴我？」

而喬媽的粉絲專頁，也是在她過世後才被開啟的，為什麼喬喬沒有看過，是因為根本沒公開，裡面許多文字是她們母女見面後，喬媽寫下的感想。

喬媽的親友說喬爸作秀，喬爸事後又接受專訪，公開喬喬和諮商師的對話，還要她寫下對整件事的看法，將手寫信曝光，控訴喬媽親友對他的抹黑，這麼一來一往，出發點都是愛護喬喬，希望喬喬能在充滿愛的環境下長大。

但為什麼都沒人想過，在這場殺得你死我活的爭辯中，孩子的心早已被傷透。



▲喬喬出席公益活動。（圖／資料照，記者張一中攝）

喬喬為什麼自己出席公益活動？

喬媽過世後，當週喬喬有一場公益活動，「與惡」的距離真實上演，沒有人想拿麥克風堵著一個孩子，問她「媽媽過世有什麼感覺」這種問題，但是公開的記者會，記者到場是職責所在，無論今天是喬喬，或任何一位成年的藝人，只要是公開記者會，記者都會到場參加。

最終的問題是，為什麼喬爸沒有出現「保護」他的女兒？

經紀人無奈說，那是場公益活動，不是親子活動，過去是因為沒有經紀人，所以喬爸會同行，但現在有了，喬爸自然可以選擇不必到場，「行前有跟喬喬說明，當天一定會有很多媒體來拍妳，但是我們沒有做錯事，而且公益活動是做好事。」

在喬喬的同意之下，活動照常舉行，只是我們都不知道，爸爸沒有陪著，她害不害怕？在這風口浪尖上，她是否曾想拒絕出席活動？但善於察言觀色的她一定知道，只有照常出席活動「對大家才最好」。

▲喬喬笑起來甜甜的，相當可愛 。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬）

被大人折騰不休，喬喬沒了笑容

喬媽告別式當天，喬喬是孝女，在前面做滿該有的儀式，不斷回神望向爸爸，整個人被不安全感籠罩著，家祭完，她被現場的大陣仗嚇哭，趴在爸爸身上離開。

進場的時候她神情凝重，但沒有哭，走的時候卻是被嚇哭的，外界開始揣測她的內心世界，大家想知道的，無非是喬媽如何受了委屈，喬爸如何教育喬喬，她跟媽媽的感情到底好不好。

但有人發現嗎，喬喬除了不哭之外，她也不再笑了。

▲喬喬對自己的要求很高。（圖／資料照，記者張一中攝）

想像「妙麗」一樣，打敗討厭的人

還記得當初為了《我們與惡的距離》約了喬喬專訪，她說平常看很多課外讀物，要了解那些超齡台詞並不難，我問她都看哪些課外書，她說，「一些西方的經典文學，珍奧斯汀的書，傲慢與偏見，簡愛那一類型。」

她看的書，比很多懂事的大人都還要深奧，她對自己要求很高，為了跟爸爸出國玩，或是拍戲，她會犧牲平常玩樂的時間把功課寫完，甚至超前。

▲喬喬最喜歡「妙麗」，希望能跟她一樣打敗討厭的人。（圖／資料照，記者張一中攝）

班上男生拿假蜘蛛嚇她，她很生氣，卻也不會罵回去，問她為什麼不反擊，她說：「因為我覺得那樣不太好。」她的偶像是艾瑪華森，因為她覺得《哈利波特》裡的妙麗（艾瑪華森 飾）很「恰北北」，都可以打敗那些討厭的人，直喊著：「我一定也可以！」

當時她的笑聲，單純又響亮，這麼珍貴的歲月，很快就會隨著年紀增長消失不見，只是為什麼大人要這麼快剝奪她的童年呢。這週是小學期末考，考完試、放完暑假，待鳳凰花開之時，她就是一位國中生了。

●作者李欣容，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心戲劇線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net