窮到買不起機票！　張晉苦挨16年「蔡少芬一路默默守候」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星張晉與港星蔡少芬結婚11年，育有2個女兒，近來兩人一起參加陸綜，人氣再度飆升，而過去情事也被眾人再度翻出。兩人交往期間，張晉只是個默默無聞的小演員、武打替身，但蔡少芬早已是香港家喻戶曉的大明星，能夠攜手走到今天，兩人都付出了不少心力經營。

▲蔡少芬與張晉結婚11年，感情一直都非常好。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，張晉與蔡少芬交往時，有一次女方生日時在新疆拍戲，希望他飛到當地陪自己慶祝，但當時他名氣不大，沒有接到工作，因此連買機票的錢都沒有，於是他拒絕了蔡少芬的要求，當時兩人還為此大吵了一架，不過他們的感情並沒有因此受影響，在蔡少芬的眼中，他依舊是個很棒的演員，依然相信他一定會出人頭地。

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▲蔡少芬、張晉育有一對女兒，一家四口生活幸福美滿。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

從9歲開始習武、11歲加入四川武術隊，24歲前，作為一名武術冠軍，從替身到武師，從武行到演員，一路走來非常不容易。就在2014年，張晉終於憑藉著王家衛的電影《一代宗師》，奪得香港電影金像獎「最佳男配角」，當時他上台領獎時，對蔡少芬說的一番話也感動了不少人，他說：「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。我低迷時我曾對她說：『只有你一個欣賞我有什麼用？』現在大家也欣賞我了。我與她風雨同路，風雨經歷了太多，希望未來有更多的風景。」坐在台下的蔡少芬也忍不住熱淚盈眶。

▲多年來蔡少芬一直都相信著張晉能夠出人頭地。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

如今終於苦盡甘來，近來張晉帶著蔡少芬與媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，在節目中展現兩人私下恩愛的一面，張晉對蔡少芬無微不至的照顧，蔡少芬眼中對張晉滿滿的愛，都可以看出兩人的感情非常好。