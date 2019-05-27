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YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家

記者吳睿慈／綜合報導

南韓YG娛樂社長梁鉉錫被爆涉嫌性招待，共有8名男生和25名女性，「招待」來自泰國與馬來西亞的富豪，行為令人咋舌。節目《探查企劃Straight》在27日晚間8點55分（台灣時間19點55分）播岀，記者循線找到2014年7月目睹梁鉉錫租下整棟餐廳招待海外富豪的2位爆料者，A男透露：「是YG那邊租下整個餐廳，要招待亞洲來的富豪，3天2夜的行程裡，除了吃飯也會去夜店，這之間YG與富豪至少會見面3次。」A男直指YG的代表出席者就是社長梁鉉錫。

▲▼梁鉉錫性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家（圖／翻攝自MBC）

▲▼梁鉉錫涉嫌性招待海外富豪，看上眼就帶回住處。（圖／翻攝自MBC）

▲▼梁鉉錫性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家（圖／翻攝自MBC）

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A男曾目擊梁鉉錫招待富豪的聚會，他小心翼翼地開口：「YG娛樂那邊是梁鉉錫跟旗下很有名的歌手現身，陪海外富豪吃飯，我記得他們聊了非常久。」他加碼爆料，「他們吃完飯後，大多數的人都跟梁鉉錫一起去了NB夜店。」其中當然包含幾位女性跟隨；不僅如此，梁鉉錫在餐會前一天，就已先在燒烤店與富豪相見歡，「如果席間有富豪看上眼的女生，就會被帶回宿舍。」部分女生甚至曾與富豪ㄧ起搭乘專用飛機出國。

▲▼梁鉉錫性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家（圖／翻攝自MBC）

▲爆料者直指，餐會上女生比男生還多很多。（圖／翻攝自MBC）

另一名職員B也在訪問時提出疑點，聚會場合表面上是餐會，卻來了多名女生陪伴，他清清楚楚記得參與聚會的人數，「包含YG方的人跟富豪共有男性8名，周遭則是坐25名女生，其中10名女生都是和YG娛樂熟識的酒店媽媽桑所派出的酒店小姐，然後黃荷娜也在席間。」

▲▼梁鉉錫性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家（圖／翻攝自MBC）

▲海外富豪挑妹帶回家。（圖／翻攝自MBC）

對此，YG旗下韓星被指有參與餐會，該位韓星否認：「不是招待，我只是去打個招呼，我不知道有沒有性招待。」但他承認「現場確實有很多女生在場」。梁鉉錫直到節目播岀的前一天（25日）晚間才回應「性招待完全不是事實」，他承認有去餐廳與夜店，但只是受到熟識的人邀請出席，且他沒有花錢請富豪吃飯，至於熟識的媽媽桑為何在場？他僅回「我不知道她為何會在」。

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