具荷拉家中輕生「送醫20hrs狀況好轉」　粉絲湧入IG：撐過去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具荷拉因遭前男友暴打鬧上社會版面，嚴重影響演藝事業，近來飽受憂鬱症所苦，26日凌晨在家中輕生，所幸被經紀人及時發現獲救，她現雖沒有生命危險，但意識並未恢復，直到韓媒晚間才傳來好消息，透露她的狀況好轉，IG也湧入大批粉絲為她加油打氣。

▲具荷拉家中輕生，現還在醫院治療，但韓媒晚間報導，沒有生命危險。（圖／翻攝自《Channel A》）



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具荷拉輕生送入醫院後，公司一直沒有對外公布她的詳細狀況，令歌迷擔心不已。就在她送醫20小時，韓媒《Channel A》晚間報導，報案者當時是以「瓦斯中毒」為由緊急報案，具荷拉現在沒有生命危險，不少家韓媒也以標題「狀況好轉」刊出報導，才讓粉絲真的鬆了一口氣。

▲多家韓媒報導具荷拉狀況好轉。（圖／翻攝自Naver）



事實上，具荷拉先是在2018年9月爆出跟前男友互毆事件，爾後，男方又威脅散佈性愛影片、偷拍私密照，令她身心俱疲，曾2度因身體健康問題送醫。她重新振作在日本舉辦巡演，沒想到又因為動了眼瞼下垂手術，遭網友質疑「整形」，沉痛解釋「年紀輕輕就開始活動，這段期間經歷了數個惡評以及造成內心痛苦而受到傷害。」她直接在留言區回應酸民「動手術犯罪嗎」。

▲具荷拉26日在家中輕生，震驚大批粉絲。（圖／翻攝自IG）



一連串的負面爭論疑似成為壓倒具荷拉的稻草，25日在IG連續貼出憂鬱文，向粉絲道別，沒多久便被經紀人發現在家輕生昏迷。粉絲心疼她18歲出道以來承受各種心理壓力，湧入IG加油打氣「不是妳的錯」、「加油，妳撐過去就會變強了」、「快點醒來」、「我們永遠在妳身邊」。

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