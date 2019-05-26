TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員Sana於4月30日在官方IG發文「告別平成」，引起南韓網友不滿，掀起極大爭論。飽受壓力的她，沉默26天，26日首度針對此事發表心情，近來想很多，也曾想過「在我眼前的Once（粉絲）如果消失了怎麼辦？」讓她相當害怕，淚灑現場。

▲TWICE Sana演唱會爆哭。（圖／翻攝自推特）



TWICE於26日在首爾舉辦演唱會，Sana藉著與粉絲相處的空間，首度針對「平成事件」開口，「現在有很多人喜愛、認識TWICE，這也代表每個人的個性、想法都不一樣，我不知道我說的每一句話會以什麼形式被大家接受，在說話時，就算我沒有那樣的意圖，還是有可能造成很多人失望。」

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▲TWICE Sana經過這次事件，希望自己變得更堅強，想要守護粉絲。（圖／翻攝自推特、IG）



尤其是Once給予的支持，Sana必須扛起責任愛惜粉絲、珍惜粉絲。因為這件風波，Sana想了很多，也很害怕站在她眼前的歌迷就此消失，但當時很多人投以可靠的表情給予她力量，讓她有了勇氣，「我想著，我要變得更強，直到最後都要守護著Once，像這樣子保護著我的Once，我也要保護你們。」

Sana淚灑現場，「Once、我的家人、公司同事、朋友還有TWICE成員在我身邊，真的意義重大，以後還有Once、成員陪著我，我想我會變得更堅強，謝謝你們陪著我。」

▲TWICE在韓人氣很高，承受的壓力也大。（圖／翻攝自IG）

Sana在4月30日以母語日文在官方Instagram發文，「作為平成年代出生的人，面對平成的結束總感覺有點寂寞，平成辛苦了！讓我們朝著令和新時代出發，愉快地度過平成最後一天吧！」同時標註「謝謝平成」、「令和請多指教」等hashtag，沒想到這篇貼文引起韓網反感。