坎城／奉俊昊《寄生上流》奪金棕櫚獎！激動狂擁宋康昊

▲奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎,他激動擁抱男主角宋康昊。(圖/CFP)

記者林映妤/綜合報導

第72屆坎城影展閉幕式與頒獎典禮於法國時間25日晚間舉行,最大獎金棕櫚獎頒給南韓名導奉俊昊的《寄生上流》!新科坎城影帝后則是早已獲得多項影帝頭銜的《痛苦與榮耀》西班牙性感男星安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)與《Little Joe》英國女星艾蜜莉碧崔(Emily Beecham)!

▲▼奉俊昊執導《寄生上流》獲得第72屆坎城影展金棕櫚獎!(圖/達志影像/美聯社/《寄生上流》劇照)

▲▼奉俊昊、宋康昊獲最大獎心情振奮不已。(圖/CFP)

這回是奉俊昊繼2017年《玉子》後2度入圍主競賽單元,早以《殺人回憶》、《駭人怪物》、《末日列車》等片享譽影壇的他,有5次入選坎城影展紀錄,《寄生上流》則是他睽違10年再度回歸南韓本土的作品。

《寄生上流》於法國時間21日在坎城舉行世界首映,奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠一行人走紅毯,映後觀眾爆出好評,全場更起立鼓掌長達8分鐘。

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤(宋康昊 飾)成天遊手好閒,直到積極向上的長子基宇(崔宇植 飾)靠著偽造的文憑來到富豪朴社長(李善均 飾)的家應徵家教,兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。

第72屆坎城影展得獎名單

金棕櫚獎:《寄生上流》/奉俊昊

評審團大獎:《Atlantics》/瑪蒂迪歐普(Mati Diop)

評審團獎:《Les Misérables》/Ladj Ly、《Bacurau》/克雷伯曼東沙費侯(Kleber Mendonça Filho)

最佳女演員獎:艾蜜莉碧崔(Emily Beecham)/《Little Joe》

最佳男演員獎:安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)/《痛苦與榮耀》(Pain & Glory)

最佳導演獎:達頓兄弟(Jean-Pierre and Luc Dardenne)/《年輕的阿罕默德》(Young Ahmed)

最佳劇本獎:瑟琳席安瑪(Céline Sciamma)/《Portrait of a Lady on Fire》

評審團特別提及獎:伊利亞蘇萊曼(Elia Suleiman)/《It Must Be Heaven》

金攝影獎:《Our Mothers》/César Díaz

評審團短片金棕櫚獎:《The Distance Between Us And The Sky》/Vasilis Kekatos

▲▼第72屆坎城影展,安東尼奧班德拉斯從章子怡手中拿下影帝。(圖/CFP)

▲▼第72屆坎城影展,最佳導演達頓兄弟與影后艾蜜莉碧崔。(圖/CFP)



▲▼第72屆坎城影展,最佳劇本獎瑟琳席安瑪與評審團特別提及獎伊利亞蘇萊曼。(圖/CFP)

▲第72屆坎城影展,評審團獎《Les Misérables》導演Ladj Ly。(圖/CFP)

▲▼第72屆坎城影展,評審團以主席阿利安卓岡札雷茲伊納利圖為首。(圖/CFP)

▲第72屆坎城影展閉幕式,評審團成員艾兒芬妮薄紗斗篷造型又成為紅毯焦點。(圖/CFP)

▲第72屆坎城影展閉幕式安東尼奧班德拉斯與女友妮可坎普走紅毯,結果奪下影帝。(圖/CFP)

▲▼第72屆坎城影展閉幕式性感男星文森卡索;席維斯史特龍帶愛女西絲汀蘿絲史特龍以及老婆珍妮佛弗萊文亮相。(圖/CFP)