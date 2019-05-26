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坎城／奉俊昊《寄生上流》奪金棕櫚獎！激動狂擁宋康昊

▲▼奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

▲奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎，他激動擁抱男主角宋康昊。（圖／CFP）

記者林映妤／綜合報導

第72屆坎城影展閉幕式與頒獎典禮於法國時間25日晚間舉行，最大獎金棕櫚獎頒給南韓名導奉俊昊的《寄生上流》！新科坎城影帝后則是早已獲得多項影帝頭銜的《痛苦與榮耀》西班牙性感男星安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）與《Little Joe》英國女星艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）！

▲▼第72屆坎城影展《寄生上流》奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼奉俊昊執導《寄生上流》獲得第72屆坎城影展金棕櫚獎！（圖／達志影像／美聯社／《寄生上流》劇照）

▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲▼奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

▲▼奉俊昊、宋康昊獲最大獎心情振奮不已。（圖／CFP）

▲▼奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

這回是奉俊昊繼2017年《玉子》後2度入圍主競賽單元，早以《殺人回憶》、《駭人怪物》、《末日列車》等片享譽影壇的他，有5次入選坎城影展紀錄，《寄生上流》則是他睽違10年再度回歸南韓本土的作品。

《寄生上流》於法國時間21日在坎城舉行世界首映，奉俊昊率領演員宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹、張惠珍和李姃垠一行人走紅毯，映後觀眾爆出好評，全場更起立鼓掌長達8分鐘。

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊　飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植　飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均　飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。

第72屆坎城影展得獎名單

金棕櫚獎：《寄生上流》／奉俊昊

評審團大獎：《Atlantics》／瑪蒂迪歐普（Mati Diop）

評審團獎：《Les Misérables》／Ladj Ly、《Bacurau》／克雷伯曼東沙費侯（Kleber Mendonça Filho）

最佳女演員獎：艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）／《Little Joe》

最佳男演員獎：安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）／《痛苦與榮耀》（Pain & Glory）

最佳導演獎：達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）／《年輕的阿罕默德》（Young Ahmed）

最佳劇本獎：瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）／《Portrait of a Lady on Fire》

評審團特別提及獎：伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）／《It Must Be Heaven》

金攝影獎：《Our Mothers》／César Díaz

評審團短片金棕櫚獎：《The Distance Between Us And The Sky》／Vasilis Kekatos

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展，安東尼奧班德拉斯從章子怡手中拿下影帝。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展，最佳導演達頓兄弟與影后艾蜜莉碧崔。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展，最佳劇本獎瑟琳席安瑪與評審團特別提及獎伊利亞蘇萊曼。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲第72屆坎城影展，評審團獎《Les Misérables》導演Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式頒獎典禮，影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、影后艾蜜莉碧崔（Emily Beecham）、最佳導演達頓兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）、最佳編劇瑟琳席安瑪（Céline Sciamma）、評審團特別獎伊利亞蘇萊曼（Elia Suleiman）、評審團獎Ladj Ly。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展，評審團以主席阿利安卓岡札雷茲伊納利圖為首。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式評審團艾兒芬妮、文森卡索、安東尼奧班德拉斯、妮可坎普、席維斯史特龍、西絲汀蘿絲史特龍、珍妮佛弗萊文。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式評審團艾兒芬妮、文森卡索、安東尼奧班德拉斯、妮可坎普、席維斯史特龍、西絲汀蘿絲史特龍、珍妮佛弗萊文。（圖／CFP）

▲第72屆坎城影展閉幕式，評審團成員艾兒芬妮薄紗斗篷造型又成為紅毯焦點。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式評審團艾兒芬妮、文森卡索、安東尼奧班德拉斯、妮可坎普、席維斯史特龍、西絲汀蘿絲史特龍、珍妮佛弗萊文。（圖／CFP）

▲第72屆坎城影展閉幕式安東尼奧班德拉斯與女友妮可坎普走紅毯，結果奪下影帝。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式評審團艾兒芬妮、文森卡索、安東尼奧班德拉斯、妮可坎普、席維斯史特龍、西絲汀蘿絲史特龍、珍妮佛弗萊文。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式性感男星文森卡索；席維斯史特龍帶愛女西絲汀蘿絲史特龍以及老婆珍妮佛弗萊文亮相。（圖／CFP）

▲▼第72屆坎城影展閉幕式評審團艾兒芬妮、文森卡索、安東尼奧班德拉斯、妮可坎普、席維斯史特龍、西絲汀蘿絲史特龍、珍妮佛弗萊文。（圖／CFP）

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