來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

香港音樂才子Tyson Yoshi昨（13日）首度來台舉辦簽唱會，吸引大批歌迷前往支持，現場氣氛熱烈，他也在IG分享現場盛況，透露自己除了簽了大量專輯和海報，還有2名粉絲當場請他在胸前簽名，引發網路熱議。

▲Tyson Yoshi分別在兩名女粉絲胸前簽名。（圖／翻攝自IG／Tyson Yoshi）

在簽唱會圓滿落幕後，Tyson Yoshi發文寫下心得與特別經歷：「Great to see u guys.簽了超多專輯跟海報，還有兩個胸部，還有人推薦一堆番號給我看？Love u guys！！」面對男星派翠克反問「我下次可以簽你胸部嗎？」他則幽默表示：「你的話可以考慮一下。」

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▲Tyson Yoshi被人推薦一串番號。（圖／翻攝自IG／Tyson Yoshi）

從Tyson Yoshi轉發粉絲上傳的現場影片可見，一位粉紅髮色、身穿超短裙的女粉絲在台上掀起白色T恤，請Tyson Yoshi在其胸前簽名；另一位穿著黑色無肩帶洋裝的女粉絲則全程低頭，安靜地請偶像簽名。Tyson Yoshi簽名時表現相當紳士，特別小心地抬高手，避免身體接觸，展現出體貼與專業的態度。

面對有網友質疑「簽名是為了什麼？」、「好噁心」，Tyson Yoshi親自回應：「Chill out.is okayyyyy.（放輕鬆，沒關係的）」以高EQ化解爭議。不少粉絲也以玩笑方式留言關心「老婆OK?」、「回家還好嗎？」、「太刺激啦喔買尬～」。

▲Tyson Yoshi近期來台舉行發片記者會及簽唱會。（圖／記者黃克翔攝）



事實上，Tyson Yoshi去年向交往7年的女友成功求婚，預計將於今年7月在歐洲舉行婚禮，並於婚禮前先完成登記手續。他透露，歐洲婚禮的地點是未婚妻決定的，「我隨她決定就好」，展現寵妻態度。屆時將邀請眾多親友出席，包括台灣圈內好友婁峻碩、焦凡凡、派偉俊、莫宰羊，以及香港藝人張敬軒等，並大手筆包下飯店供賓客住宿，目前婚禮規劃的最高預算為200萬港幣（約新台幣850萬元）。

談及對未婚妻的寵愛，Tyson Yoshi更不手軟。他曾因未婚妻開的車水箱破掉，立刻砸下100萬港幣（約424萬台幣）為她換新車，雖然被念了一下，但他幽默表示，因為買了車而陸續接到與車相關的合作案，笑稱「所以有人問我為何不好好做音樂，一直拍車，我是因為有在那邊賺回來！」