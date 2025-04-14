ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

記者蔡宜芳／綜合報導

修杰楷在2015年與女星賈靜雯結婚，之後生下寶貝女兒咘咘、BO妞。他14日在社群上傳一支「做什麼會讓老婆生氣」的影片，瞞著賈靜雯快閃澳門一日遊，最後女方得知事情真相的反應，讓網友笑說「要跪主機板了」。

▲▼修杰楷偷飛澳門　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲修杰楷和賈靜雯結婚多年，感情仍舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

影片中，修杰楷一直到機場都還在擔心會被賈靜雯罵，但抵達澳門後，還是開心地吃吃喝喝。後來，他傳了張美食照給賈靜雯，並打了視訊電話，讓老婆猜自己身在何處。起初賈靜雯還問說：「陽明山喔？」直到看到澳門著名景點大三巴，才恍然大悟：「你在澳門喔？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼修杰楷偷飛澳門　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲修杰楷瞞著賈靜雯偷飛澳門。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

接著，賈靜雯便質問修杰楷為什麼沒說，修杰楷回說：「我就是不想跟妳講，看妳會不會生氣。」並表示晚上就會回家，結果賈靜雯立刻說道：「你完了啦！你不用回來了！你在那邊待著就好。」

▲▼修杰楷偷飛澳門　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲修杰楷分享與賈靜雯的對話。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

對於修杰楷偷跑出門，還在行程上寫有工作，賈靜雯還大呼：「你很低級耶！」最後要求丈夫去買LABUBU才能回家。而修杰楷為此真的跑去買了三盒「安太座」，夫妻互動讓網友笑說「這樣安太座，每天出門快閃都ok」、「這個企劃怎麼有點甜」、「開放算盤或主機板廠商洽談合作」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

推薦閱讀

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

郁方公公旅遊中突驟逝！後事曝光「棺木運回台」　心痛發聲：終究要放手

郁方公公旅遊中突驟逝！後事曝光「棺木運回台」　心痛發聲：終究要放手

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

修杰楷, 賈靜雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了
  2. 王彩樺「遭疑進廠維修挨酸」　本尊曬自拍照認了：妝比較濃啦
  3. 日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實
  4. 金秀賢遭HYBE切割！　節目「臉被馬賽克處理」掀韓網熱議
  5. 李多慧「來台2年零後悔」　告白粉絲：早已融入我生活
  6. 試鏡被打槍「沒文藝氣質」　《孝莊秘史》女星無奈：長太美成負擔
  7. 83歲公公旅遊驟逝　郁方痛心發文談孝道：父母去，人生只剩歸途
  8. 張兆志控友人霸凌前妻「收提告律師函」　曬圖喊話：終於可以法庭見
  9. 租金太貴害商圈沒落！Cheap列「6階段惡性循環」批房東：天真
  10. 林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366