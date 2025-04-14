修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

記者蔡宜芳／綜合報導

修杰楷在2015年與女星賈靜雯結婚，之後生下寶貝女兒咘咘、BO妞。他14日在社群上傳一支「做什麼會讓老婆生氣」的影片，瞞著賈靜雯快閃澳門一日遊，最後女方得知事情真相的反應，讓網友笑說「要跪主機板了」。

▲修杰楷和賈靜雯結婚多年，感情仍舊甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

影片中，修杰楷一直到機場都還在擔心會被賈靜雯罵，但抵達澳門後，還是開心地吃吃喝喝。後來，他傳了張美食照給賈靜雯，並打了視訊電話，讓老婆猜自己身在何處。起初賈靜雯還問說：「陽明山喔？」直到看到澳門著名景點大三巴，才恍然大悟：「你在澳門喔？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲修杰楷瞞著賈靜雯偷飛澳門。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

接著，賈靜雯便質問修杰楷為什麼沒說，修杰楷回說：「我就是不想跟妳講，看妳會不會生氣。」並表示晚上就會回家，結果賈靜雯立刻說道：「你完了啦！你不用回來了！你在那邊待著就好。」

▲修杰楷分享與賈靜雯的對話。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

對於修杰楷偷跑出門，還在行程上寫有工作，賈靜雯還大呼：「你很低級耶！」最後要求丈夫去買LABUBU才能回家。而修杰楷為此真的跑去買了三盒「安太座」，夫妻互動讓網友笑說「這樣安太座，每天出門快閃都ok」、「這個企劃怎麼有點甜」、「開放算盤或主機板廠商洽談合作」。