大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈近年來MeToo事件連環爆，黑人、NONO、黃子佼、宥勝等人都翻車，大牙即使身為受害者，日前現身活動時坦言工作銳減，月收僅1萬元，令人心疼。然而，有網友爆出宥勝老婆每月仍可開團，引發黃子佼案吹哨者Zofia的不滿，直言：「都是把利益放在道德正義之前的人。」

黃子佼案吹哨者Zofia勇敢出面揭露黃的惡行，對於大牙坦言自2023年6月指控遭「黑人」陳建州性侵未遂後，工作機會幾乎消失，月收入僅1萬元。Zofia心疼表示：「宥勝YT復出，他老婆一個月開36個團購，36個團購是什麼概念？不只是一口飯，還可以飽到吐！然後大牙一個月只賺一萬？？？」坦言相當震驚。

▲宥勝和老婆慈惠。（圖／翻攝自Facebook／宥勝之家）

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不少網友也很錯愕，Zofia直言其實還是有很多買單的人，「都是把利益放在道德正義之前的人。」大牙感謝在各大社群為自己打氣的朋友，表示已收到大家的暖心鼓勵。自2023年開始發聲後，她會逐一去看網友留言，每次看到「非」常人邏輯的留言時，這已成為她的習慣性動作，甚至會進入個人臉書大頭照研究是否假帳號，並探討留言者的意圖。

▲大牙、陳建州風波鬧上法庭。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙、黑人 陳建州）

大牙也呼籲大家關注台灣性暴力受害者，並倡議「讓惡意收斂」，希望善良的火把能照亮黑暗角落，停止影像性暴力，捍衛更安全的世界。有網友為其抱不平「很不能接受事情發生後，三立跟台視這兩個原本常合作的電視台就當你不存在了」，她答道「沒有那麼嚴重，去年是剛好沒有合適的角色，今年聽說都有新戲要動，也期待能出演新作品囉」，此話一出令粉絲相當期待「加油大牙，希望妳有戲拍」，她回應「我也好希望」。

