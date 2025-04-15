柏霖痛苦脆弱樣全曝光！　體力透支崩潰：累到最高點

▲柏霖推出新歌〈好像被一隻箭矢跟蹤〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin將在6月推出新專輯《允許萬物破碎》，新歌〈好像被一隻箭矢跟蹤〉是一場關於自我價值的追尋之旅，柏霖在發行完第一張專輯之後，思緒一度非常混亂，他拼盡全力試圖回到初心，透過不斷寫歌來尋找方向。在創作的過程中，他邀約曾入圍金曲最佳作曲人的黃玠瑋Zooey共同譜曲，金曲作詞人李格弟因十分欣賞柏霖，主動爭取為新專輯創作，為他打造了一首在脆弱中展現堅強的〈好像被一隻箭矢跟蹤〉，讓柏霖大呼榮幸。

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▲▼柏霖在逼近0度的寒冷廢棄工廠，長時間匍匐前進又起舞。（圖／索尼音樂提供）



在沒有發行專輯的時間裡，柏霖PoLin曾經思緒非常混亂，他經歷不同人生的課題，努力重新定義自我價值；在親人離世後，他學著在悲傷與工作之間取得平衡，不讓情緒影響身邊的人。在感情不順與工作事與願違時，他也開始學習轉念，這些讓人脆弱的時刻，讓他更深刻地體驗前所未有的感受。於是他開始思索在這條變幻莫測的人生旅途中，該如何保有信念與希望，持續前行。而金曲作詞人李格弟為新專輯寫詞之前，與柏霖多次相約長談，並將其感受化作歌曲。

MV邀請到Birdy再次操刀，團隊遠赴德國柏林取景，導演安排柏霖在柏林近郊的廢棄工廠拍攝，以受傷妝容呈現追逐目標會遇上的挫折和傷痛，並透過肢體表演呈現夢想的模樣：破爛、痛苦、脆弱，但無法放下，柏霖在逼近0度的寒冷廢棄工廠，長時間匍匐前進又起舞，讓他累到最高點，因此這次的拍攝也考驗著柏霖的體力和毅力，他咬牙一一完成導演的要求，在寒冷和體力幾近透支中完成MV的拍攝。

