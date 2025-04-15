上村謙信性騷案首開庭！「顫抖爆哭」否認指控　旁聽女粉絲也哭了

記者張筱涵／綜合報導

前日本男團「ONE N' ONLY」成員上村謙信憑BL劇《未成年》爆紅，上月赴香港舉辦粉絲見面會後，遭控在慶功宴期間非禮27歲女翻譯人員。該案已進入司法程序，並於今（15日）再度於西九龍裁判法院開庭審訊。

▲上村謙信涉嫌性騷翻譯。（圖／翻攝自X）



據《香港01》與《東網》報導，上村謙信出庭時身穿黑色西裝、打著黑色領帶，面對控罪顯得情緒激動，全程身體微微顫抖，在法庭上以日文堅定否認指控，並一度激動掩面哭泣。當法官李志豪關心是否需要休庭讓其平復情緒時，上村則以日文回答「大丈夫（沒關係）」，隨後又以廣東話說「冇問題」，令旁聽席不少女粉絲落淚。

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根據控方指控，上村謙信於2025年3月2日在旺角砵蘭街一間餐廳舉辦的慶功宴中，涉嫌非禮一名女子，控方預計將傳召兩名事發證人，而辯方也將傳喚一至兩名現場證人。案件正式開審日期訂於7月30日，預計將審理至8月1日，被告則繼續獲准保釋。

本案受到廣泛關注，當日法院特別安排3間法庭同時開放旁聽，並設有延伸庭供排隊進場的數十名市民與粉絲觀審，旁聽席座無虛席，女性觀眾佔絕大多數。

在這起事件爆發後，上村謙信已遭所屬經紀公司Stardust即刻解約，並退出男團「ONE N' ONLY」。而該團其餘五名成員則於近日宣布與新唱片公司簽約，預計於6月18日推出首張CD正式出道。這起風波不僅衝擊上村個人星途，也再度引發演藝圈對藝人私德與責任的討論。

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