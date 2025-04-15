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白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名廚師、企業家白種元在《黑白大廚》後，人氣延伸至海外，怎料卻於今年初開始陸續捲入各種產地標示不實等欺騙消費者的爭議，雖然出面致歉，仍難以挽救形象。他出演的新節目《南極的主廚》，日前也已正式宣布節目將「無限期延後播出」。

▲白種元新節目無限期延播。（圖／翻攝自韓網）

▲白種元領軍的節目《南極的主廚》無限期延播。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《體育首爾》報導，綜藝節目《南極的主廚》原定於4月首播，之後一度延至5月，但最終決定無限期暫緩。對此，製作單位表示：「雖然原本計劃5月播出，但經過深度討論後將重新規劃播出日期，目前尚無具體規劃。」外界普遍認為，節目延後與白種元近來爭議有關。

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今年2月，白種元旗下品牌推出的火腿禮盒，遭網友指出豬肉含量不如業界第一品牌，價格卻遠高於其他產品，引發消費者不滿。白種元過去曾在節目中強調，「做菜要選擇豬肉含量高的火腿才好吃」，也多次強調「做生意講求好吃也不能貴」，此次產品定價與他過去形象相矛盾，引發巨大反彈，導致該火腿禮盒從自家線上商城下架。

▲白種元新節目無限期延播。（圖／翻攝自韓網）

▲白種元自今年初起，旗下品牌頻頻陷入爭議。（圖／翻攝自白種元YT）

然而一波未平一波又起，白種元公司「The Born Korea」販售的炸章魚也被踢爆實際使用的是中國產大蒜，與產品標示不符。官方出手調查後，指出The Born Korea於醬油、味噌與農產加工品等三項品類上出現標示虛假產地的行為，勒令下架或修改資訊。面對爭議，The Born Korea已發表聲明道歉，表示未全面檢視產品資訊，防止類似事件再度發生。

▲白種元新節目無限期延播。（圖／翻攝自韓網）

▲《南極的主廚》已於去年拍攝完畢，如今能否播出成為未知數。（圖／翻攝自韓網）

《南極的主廚》主打溫情氛圍，講述白種元帶領演員林秀香、蔡鍾協及EXO隊長SUHO，一同為在南極艱苦生活的越冬隊員們送上暖心料理的過程，節目已於去年底拍攝完畢，但在爭議未平息前，該節目能否順利播出仍是未知數。

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