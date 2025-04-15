《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》週四（17日）播出「誰說漂亮性感就要被騷擾！不忍了！我要公布“那匹狼”」，前主播朱琦郁曾在電梯裡被強吻：「當記者時很常要應酬，散場後我要坐電梯去B3，我不知道某位財經大佬是故意跟我單獨在電梯裡，還是他的車真的停在B3，因為電梯門關上的剎那，他突然抓著我親上來，而且他有伸舌頭！」此話一出震驚全場！

▲朱琦郁在電梯被侵犯。（圖／中天綜合台提供）

朱琦郁氣憤地接著說：「我要推開他，他就掐住我脖子，電梯門一開，我逃出去時還聽到他在笑！」在場來賓聽了都怒火難平，同場的律師簡大為覺得這很嚴重：「這是強制猥褻罪，而且沒有告的期限，現在還是可以掀出來讓檢察官去查，或者妳私訊他，看他有什麼反應，道歉、賠錢都能當作證據使用，因為性犯罪太難蒐證，所以我們心證放很寬。」

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▲簡大為認為朱琦郁應該要提告。（圖／中天綜合台提供）



陳玉婷則說自己差點成為受害者：「我曾經遇過一位前輩，我們在節目上也常常遇到，上節目時他對我很好，譬如會Cue我講話，通告結束後也會說有什麼需要幫忙的可以告訴他，我就覺得遇到他很幸運，也覺得他可能是我的貴人。」而兩人私下也會透過通訊軟體互動：「聊沒幾次後，他就突然約我，說要帶我去山上兜風看夜景，我就覺得很奇怪，但又怕拒絕被封殺，我突然想到一招說『你不是有老婆嗎？這樣你老婆會吃醋耶』，他就沒回我了，後來他被爆出MeToo，我就想好險我沒去，不然我可能就變成受害者了。」

▲陳玉婷。（圖／中天綜合台提供）