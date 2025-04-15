ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台南Josh新片「突現一連串怪異畫面」！惡搞曝光網笑翻：以為螢幕壞掉

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber「台南Josh」以分享棒球相關題材走紅，因有著支持哪隊，哪隊就輸球的神祕力量，被網友戲稱為「國師」、「咒術師」。近期他評論中職樂天桃猿隊主場賽事的轉播爭議，在影片中「致敬」相關轉播畫面，以大量網格覆蓋住畫面，讓大批網友笑翻，直呼「以為是螢幕壞掉」。

▲▼台南Josh反指標神祕力量發威。（圖／翻攝自Facebook、Threads／台南Josh、tainanjosh）

▲台南Josh被網友戲稱為「國師」。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

台南Josh 13日發佈影片，評論近期引發質疑的樂天桃猿主場賽事轉播，他整理網友所提出的問題點，包含「畫面飽和度過高」、「常有意義不明的特寫鏡頭」等，同時他也對比往年的轉播畫面，直言近期的轉播「場邊網子被拍得太顯眼，影響視野」，影片一出獲得不少網友的共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南Josh。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh的影片中突然出現怪異畫面與運鏡。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

台南Josh昨（14日）再度發佈新影片，回顧上週中華職棒的賽況，然而在談到樂天桃猿隊時，影片中卻突然怪異畫面，包含出現大量網格遮擋畫面、突然以高飽和度畫面特寫側臉、以及切換鏡頭角度，拍攝房間角落等。一系列惡搞行徑引發大批網友關注，紛紛留言：「是在致敬DAZN（賽事轉播平台）嗎」、「非常還原」、「以為是我手機壞掉了」、「以為Josh影片轉檔出現問題」。

▲▼台南Josh。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲▼台南Josh的影片中突然出現怪異畫面與運鏡。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲▼台南Josh。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

另一方面，負責轉播樂天桃猿主場比賽的串流平台DAZN，日前也針對相關爭議，透過Threads官方帳號做出回應：「感謝大家寶貴的建議，問題我們都有收集！已經有跟相關單位反應了，DAZN會再繼續努力改善進步的，謝謝大家。」

▼台南Josh YouTube影片。（YouTube／台南Josh）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

凱蒂佩芮成首位流行歌手上太空！　重返地球第一件事「跪地親地板」

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

台南Josh

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《協商的技術》大結局「收視翻三倍」超猛！　李帝勳洩第二季可能性
  2. 媽媽大腸癌末期「放棄治療」！　黃宏軒沉重吐心聲：很大的恐懼
  3. 《終極》男星宣布「雙喜臨門」！　預告：和前兩年不一樣
  4. 劉亦菲接新作「美籍身份惹議」！　陸網狠酸：片酬先課125%稅
  5. 廣末涼子「被永久封殺也不意外」！　業界人士曝她處境：新片恐擱置
  6. 36歲程予希再穿高中制服：放下羞恥心　談愛施柏宇「男生比較好笑」
  7. 張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了
  8. AKIRA曝「前世羈絆」接待阿如那遊日　林志玲畫淡妝甜笑同框
  9. 張家陞「約女粉去U2」道歉後首露面！BL劇《獨佔接班人》將迎結局
  10. 獨／「他們叫我去烏來比較快」黃鐙輝登坎城紅毯　萁萁嗨：這次沒人笑我了！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366