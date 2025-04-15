台南Josh新片「突現一連串怪異畫面」！惡搞曝光網笑翻：以為螢幕壞掉

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber「台南Josh」以分享棒球相關題材走紅，因有著支持哪隊，哪隊就輸球的神祕力量，被網友戲稱為「國師」、「咒術師」。近期他評論中職樂天桃猿隊主場賽事的轉播爭議，在影片中「致敬」相關轉播畫面，以大量網格覆蓋住畫面，讓大批網友笑翻，直呼「以為是螢幕壞掉」。

▲台南Josh被網友戲稱為「國師」。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）



台南Josh 13日發佈影片，評論近期引發質疑的樂天桃猿主場賽事轉播，他整理網友所提出的問題點，包含「畫面飽和度過高」、「常有意義不明的特寫鏡頭」等，同時他也對比往年的轉播畫面，直言近期的轉播「場邊網子被拍得太顯眼，影響視野」，影片一出獲得不少網友的共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南Josh的影片中突然出現怪異畫面與運鏡。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）



台南Josh昨（14日）再度發佈新影片，回顧上週中華職棒的賽況，然而在談到樂天桃猿隊時，影片中卻突然怪異畫面，包含出現大量網格遮擋畫面、突然以高飽和度畫面特寫側臉、以及切換鏡頭角度，拍攝房間角落等。一系列惡搞行徑引發大批網友關注，紛紛留言：「是在致敬DAZN（賽事轉播平台）嗎」、「非常還原」、「以為是我手機壞掉了」、「以為Josh影片轉檔出現問題」。

▲▼台南Josh的影片中突然出現怪異畫面與運鏡。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）



另一方面，負責轉播樂天桃猿主場比賽的串流平台DAZN，日前也針對相關爭議，透過Threads官方帳號做出回應：「感謝大家寶貴的建議，問題我們都有收集！已經有跟相關單位反應了，DAZN會再繼續努力改善進步的，謝謝大家。」

▼台南Josh YouTube影片。（YouTube／台南Josh）

