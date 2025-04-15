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本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《戲說台灣》曾被爆出拍10小時只給臨演500元遭炎上。（圖／翻攝自戲說台灣臉書）

▲《戲說台灣》曾被爆出拍10小時只給臨演500元遭炎上。（圖／翻攝自戲說台灣臉書）

圖文／CTWANT

阮經天與王淨二度合作，主演懸疑影集《沉默的審判》，目前正值拍攝階段。日前劇組前往西門紅樓取景，並透過臉書社群徵求「廣場刑警」、「廣場制服員警」、「廣場救護人員」等臨時演員，並備註夜戲會拍超過0點0分，確切時間待確，費用則落在8小時1千元，超班另計。

過去業界關於臨演薪資的爭議屢見不鮮。像是，全台最長壽的古裝電視劇《戲說台灣》於2021年徵求4男2女臨演時，就曾被爆出工作長達10小時，酬勞卻僅500元現金。雖有提及超時會補貼加班費，但強調若未收工就自行離開者「無法領通告費」，遲到者還會被扣100元。服裝方面也有特殊規定，需自備白襪，男演員還需準備汗衫與黑色功夫鞋，女演員則需攜帶繡花鞋。

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此外，國片《桌頭之天選之人》在去年拍攝期間，也曾因臨演費用爭議引發討論。當時劇組徵求鄉親參與11月11日和12日的夜間拍攝，起初談好6小時1300元，超時再加超班費，還提供便當和宵夜。但後來劇組以預算不足為由，將費用砍至每人500元，卻要求工作時長延長至8至10小時。對此，臨演經紀人黃淑晴氣憤不已，決定退出協助調度，並公開批評該劇組。劇組方面則否認壓低酬勞，勞動部門也前往現場查訪。得知臨演是透過在地民意代表，因為好奇而自願參與，並未領取酬勞，難以認定為正式的勞僱關係。

《桌頭之天選之人》曾被臨演經紀人黃淑晴控訴工時長低薪，還出動勞動部門上門查訪。（圖／本刊攝影組）

▲《桌頭之天選之人》曾被臨演經紀人黃淑晴控訴工時長低薪，還出動勞動部門上門查訪。（圖／本刊攝影組）

目前暫停活動的韓國女團NewJeans，去年3月底為了拍攝〈How Sweet〉MV，也捲入臨演薪資爭議。據傳當時徵求臨演參與8小時的工作，酬勞僅為650元，疑似違反《勞基法》。事後，招募臨演的家珍演藝經紀公司澄清，「因初期邀約的溝通及語意未清造成外界誤解，造成社會大眾及合作夥伴困擾，在此致上最深歉意。」並說明最後實際拍攝2.5小時，支領650元為合理酬勞。

NewJeans去年首次訪台也爆出臨演薪資爭議。（圖／翻攝NewJeans IG）

▲NewJeans去年首次訪台也爆出臨演薪資爭議。（圖／翻攝NewJeans IG）

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