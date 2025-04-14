Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團BLACKPINK泰籍成員Lisa與緋聞男友LVMH集團三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克阿爾諾）感情升溫，兩人雖沒正式認愛，但經常被拍到同遊。近日，美國科切拉音樂節如火如荼展開，繼Lisa日前登台，隊友Jennie14日也帶來一系列表演，Lisa與Rosé被拍到在台下為隊友狂歡的模樣，其中引起討論的還有Lisa的手機桌布，就是緋聞男友弗雷德里克。

▲Lisa近日受邀前往科切拉音樂節表演，也與隊友Rosé、Jennie團聚。（圖／翻攝自Lisa Instagram）

科切拉音樂節吸引了無數樂迷前往朝聖，Lisa除了被目擊到為Jennie應援的場面以外，還有粉絲拍到她拿起手機，準備拍攝Jennie的畫面，影片中可以看到她手機桌布就是LV三公子弗雷德里克阿爾諾，引發熱議，即使兩人從未認愛，但這一細節似乎證實了兩人之間的親密關係。事實上，此前Lisa就曾因使用與男方相同款式的手機殼而受到關注，不少粉絲都期待他們能夠公開戀情。

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▲Lisa手機桌布疑似就是緋聞男友Frédéric Arnault。（圖／翻攝自微博）

Lisa與弗雷德里克阿爾諾的戀情不僅吸引了粉絲的注意，也成為微博、推特（X）上的熱門話題。截至目前為止，關鍵字「Lisa手機壁紙是LV三公子」的閱讀量已達6081.8萬，討論量超過6028次。

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