ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

▲侯孝賢戴著米色帽子現身住家附近散步。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

國際名導侯孝賢自2023年證實罹患阿茲海默症退休後，未曾現身公開場合，時報周刊CTWANT日前目擊，他傍晚左右跟兒子侯甫嶽一起在家附近散步，當天碰巧正是侯孝賢78歲生日，父子間對話不多，但侯孝賢看起來步伐穩健，體態算是相當健朗，一起度過溫馨又日常的生日。

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲侯孝賢散步時兒子侯甫嶽就陪在身邊。（圖／本刊攝影組）

4月8日傍晚5點14分，侯孝賢帶著米色帽子、身穿黑色薄夾克外套，在住家附近的人行道上散步，臉型比起以往瘦了一些。仔細一瞧，前方戴口罩的男子在前方等候，原來是侯孝賢的兒子侯甫嶽，兒子戴口罩走在前方，有時步伐快了，會停下腳步等待在後方的侯孝賢跟上，有時則是自然地拉開距離。

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

▲侯孝賢雖身型消瘦但步伐穩健。（圖／本刊攝影組）

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

▲父子倆沿路不時對話，互動十分日常。（圖／本刊攝影組）

兩人沿著人行道繞了一圈，大約1.3公里的路程，總計用了20分鐘時間。過程中侯孝賢步伐穩健，雖說身形比起以往瘦了不少，但看得出體態健朗、健康無虞。父子間偶有交談但對話不多，互動十分日常又充滿默契。直到散步行程結束，待侯孝賢回到家中，兒子侯甫嶽才又換了衣服從家中背著包包出門。雖說沒有盛大的慶祝生日活動，但日常的陪伴，想必就是生日最大的禮物。

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

▲2022年本刊也曾遇見侯孝賢與朱天文在路邊聊天等車。（圖／本刊攝影組）

前年侯孝賢宣布病情退休時，《刺客聶隱娘》便成為他的退休作，當時侯家人就發聲明表示，侯孝賢雖退休，但熱愛電影的心依舊，回歸家庭也能與家人朝夕相處建立更親密的關係。據了解，侯孝賢退休後，過去培養的子弟兵只要一有空就會去探望，陪著侯孝賢聊天說笑。如今名導離開繁華的電影世界，回到普通的日常生活，平時有親朋好友的陪伴，生日當天也有兒子一起陪伴散步，日子雖然平凡，也是過得有滋有味。

娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光

▲前年侯孝賢宣布病情及退休時，《刺客聶隱娘》便成為他的退休作。（圖／翻攝自臉書）

延伸閱讀
周處金三角1／王淨深夜西門拍片　搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容
恐怖保母1／3歲童臉有「愛的小手」血痕　父痛訴：挑不會說話的打
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

凱蒂佩芮成首位流行歌手上太空！　重返地球第一件事「跪地親地板」

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

王晶亂轟MIRROR姜濤害慘女兒！王海榛遭出征「死八婆滾出演藝圈」

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

周揚青「包私人飛機」朝聖科切拉！　粉長裙曬貴氣內裝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

本土劇臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝光

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛
  2. 專訪／吳念軒無預警遭邱昊奇賞巴掌！打電話給女友「一路哭回家」
  3. 《聲林》歌手新歌上線倒數「驚爆遭勒索」！　IG慘被盜用消失急求救
  4. 《哈利波特》影集版選角出爐！J.K.羅琳打破20年規則　石內卜由黑人男星飾演
  5. 李多慧宣布長居台灣！苦練中文「努力過程全公開」　領就業金卡融入生活
  6. 王心凌宣布雙喜臨門！　無預警公開「新身份」甜炸了
  7. 瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大
  8. 陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差
  9. Albee為什麼會答應接《賀瓏夜夜秀》？幕後推手全曝光：我很幸運
  10. THE BOYZ善旴捲人品爭議！　長文4次致歉：會努力證明不是那樣的人

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366