侯孝賢患失智症「隱身2年」瘦了！0偽裝街頭散步…近況照全被拍

▲侯孝賢戴著米色帽子現身住家附近散步。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

國際名導侯孝賢自2023年證實罹患阿茲海默症退休後，未曾現身公開場合，時報周刊CTWANT日前目擊，他傍晚左右跟兒子侯甫嶽一起在家附近散步，當天碰巧正是侯孝賢78歲生日，父子間對話不多，但侯孝賢看起來步伐穩健，體態算是相當健朗，一起度過溫馨又日常的生日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲侯孝賢散步時兒子侯甫嶽就陪在身邊。（圖／本刊攝影組）



4月8日傍晚5點14分，侯孝賢帶著米色帽子、身穿黑色薄夾克外套，在住家附近的人行道上散步，臉型比起以往瘦了一些。仔細一瞧，前方戴口罩的男子在前方等候，原來是侯孝賢的兒子侯甫嶽，兒子戴口罩走在前方，有時步伐快了，會停下腳步等待在後方的侯孝賢跟上，有時則是自然地拉開距離。

▲侯孝賢雖身型消瘦但步伐穩健。（圖／本刊攝影組）



▲父子倆沿路不時對話，互動十分日常。（圖／本刊攝影組）



兩人沿著人行道繞了一圈，大約1.3公里的路程，總計用了20分鐘時間。過程中侯孝賢步伐穩健，雖說身形比起以往瘦了不少，但看得出體態健朗、健康無虞。父子間偶有交談但對話不多，互動十分日常又充滿默契。直到散步行程結束，待侯孝賢回到家中，兒子侯甫嶽才又換了衣服從家中背著包包出門。雖說沒有盛大的慶祝生日活動，但日常的陪伴，想必就是生日最大的禮物。

▲2022年本刊也曾遇見侯孝賢與朱天文在路邊聊天等車。（圖／本刊攝影組）



前年侯孝賢宣布病情退休時，《刺客聶隱娘》便成為他的退休作，當時侯家人就發聲明表示，侯孝賢雖退休，但熱愛電影的心依舊，回歸家庭也能與家人朝夕相處建立更親密的關係。據了解，侯孝賢退休後，過去培養的子弟兵只要一有空就會去探望，陪著侯孝賢聊天說笑。如今名導離開繁華的電影世界，回到普通的日常生活，平時有親朋好友的陪伴，生日當天也有兒子一起陪伴散步，日子雖然平凡，也是過得有滋有味。

▲前年侯孝賢宣布病情及退休時，《刺客聶隱娘》便成為他的退休作。（圖／翻攝自臉書）



延伸閱讀

▸ 周處金三角1／王淨深夜西門拍片 搭阮經天陳以文再現《周處除三害》黃金陣容

▸ 恐怖保母1／3歲童臉有「愛的小手」血痕 父痛訴：挑不會說話的打

▸ 原始連結