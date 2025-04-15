金秀賢經紀公司「保護藝人不容有失」！　將法律處理全球酸民

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢近日深陷「未成年交往疑雲」風波，所屬經紀公司 Goldmedalist 今（15）日發出聲明，宣布已正式對撰寫惡意留言及散播虛假資訊的網友提出告訴，並強調將採取強力法律行動捍衛藝人名譽，並且會找國外法律團隊向國際平台上的造謠誹謗等留言採取法律手段。

▲金秀賢。（圖／達志影像）



Goldmedalist 表示，近期針對金秀賢的惡意貼文、留言與不實指控在網路上無限制地散播，尤其是毫無根據的猜測與未經查證的言論，不僅導致公眾產生錯誤認知，更嚴重損害藝人聲譽。公司已於4月14日，以違反《資訊通訊網法》的名譽毀損罪及《刑法》的侮辱罪名向調查機關正式提交告訴狀。

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針對匿名製造假新聞與引發網路霸凌的「獵巫」行為，公司亦指出，未來將聯合國外法律團隊，針對YouTube、X（前推特）等國際平台進行強硬回應，並持續對惡意內容追加提告，強調「保護藝人不容有失」。

事件源於金秀賢先前被指與已故演員金賽綸自2015年起交往，當時對方尚未成年。金秀賢方面出面否認，強調兩人交往始於2019年、金賽綸成年後。但金賽綸家屬透過YouTube頻道「縱橫研究所」持續發布反駁內容，使金秀賢深陷輿論風暴。他於3月31日召開記者會，含淚強調清白。

金秀賢方面已針對金賽綸遺屬、身份不詳人士李某與「縱橫研究所」營運者提告，控訴其違反《資訊通訊網法》，並同步提起120億韓元（約新台幣2.9億元）損害賠償民事訴訟。此外，對該頻道代表金世義也以違反《跟蹤騷擾處罰法》提出追加控訴。經紀公司強調，未來將與藝人密切溝通，嚴防類似情況再度發生。