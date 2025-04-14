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日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

記者劉宛欣／綜合報導

日本饒舌歌手JJJ是近年最受矚目的新生代音樂人，去（2024）年曾來台演出，不料他4月13日病逝於醫院，享年僅35歲。消息由經紀公司「SPACE SHOWER MUSIC」於14日透過官方網站公開，突如其來的噩耗震驚樂壇與廣大粉絲。

▲日本饒舌歌手JJJ驟然離世，享年35歲。（圖／翻攝自日網）

▲日本饒舌歌手JJJ驟然離世，享年35歲。（圖／翻攝自日網）

SPACE SHOWER MUSIC發表聲明表示：「向一直以來支持JJJ的各位致上通知。JJJ已於昨日4月13日於東京都內的醫院安詳離世。我們對其生前受到粉絲、朋友及相關人士的厚愛，表達深切的感謝之意。」原訂舉行的巡演活動將取消，退票與後續安排將另行公告，公司同時也向支持者與合作單位致歉：「造成一直期待演出的觀眾與相關人士困擾與擔憂，我們深感抱歉。」

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▲日本饒舌歌手JJJ驟然離世，享年35歲。（圖／翻攝自日網）

▲公司悲痛證實JJJ死訊。（圖／翻攝自SPACE SHOWER MUSIC X）

有關喪禮，公司則透露：「依照家屬意願，告別式將以家族為主的形式舉行。也懇請大家今後繼續珍惜並聆聽JJJ留下的音樂。」聽聞JJJ離世，粉絲震驚之餘也紛紛哀悼，「是真的嗎？我不敢相信」、「太震撼了，請告訴我這不是真的」、「走了？這一定是搞錯了吧」、「無法相信JJJ離開了」。

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