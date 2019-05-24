彩虹同婚／傑森瑪耶茲連說兩次：I Love That！　「榮幸此時來到台灣」

記者蕭采薇／台北報導

美國創作歌手「音樂玩家」傑森瑪耶茲（Jason Mraz）睽違四年來台，25日將在台北小巨蛋開唱。他24日先在飯店與久違的台灣媒體相見歡，在得知今天也是台灣「同婚登記」上路第一天，傑森瑪耶茲感動地說：「我非常榮幸，能在這時刻來到台灣。」

▲傑森瑪耶茲恭喜台灣同婚上路。（圖／記者黃克翔攝）



請繼續往下閱讀...

傑森瑪耶茲在去年6月，曾為Billboard「同志驕傲月」活動寫下一首詩，此次來台正好碰上亞洲第一個同性婚姻合法上路的日子，傑森瑪耶茲聽到後連說兩次：「I Love That！」接著表示：「第一是恭喜，LGBTQ的朋友們已經忍受了很久的歧視，不管在人或法律面。」

▲傑森瑪耶茲渾身散發「佛系」的淡定氛圍。（圖／記者黃克翔攝）



傑森瑪耶茲一向透過音樂傳達愛與和平，他也藉著機會說道：「我希望這星球上每個人都可以給予愛和接受愛。」渾身散發「佛系男子」的氛圍，傑森瑪耶茲說，當他有負面情緒時，會透過唱歌、呼吸訓練和瑜珈排解，「雖然美國政治也讓我看了很痛苦，但我不想因此唱憤怒的歌，還是希望傳達正能量。」

▲傑森瑪耶茲恭喜台灣同婚上路。（圖／記者黃克翔攝）

他四年前來台時還未婚，如今已成立家庭，傑森瑪耶茲提到老婆時開心的說：「很美滿，她就像我的女王。」太太是位廚師，並負責管理他名下的農場，種植酪犁和咖啡，傑森瑪耶茲稱讚道：「食物是她的專長，她也餵飽了很多人，包括農場員工和我的工作人員。」

傑森瑪耶茲將於25日在台北小巨蛋舉辦《GOOD VIBES 2019》演唱會，現場仍有保留少量票券販售，承諾以他標誌性的民謠流行經典與新歌，為台灣粉絲帶來最歡樂、風趣、充滿愛的演出。

▲傑森瑪耶茲注重環保，唱片公司頒給他環保材質製成的白金唱片。（圖／記者黃克翔攝）