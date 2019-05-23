《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）日前播出大結局，不過大多數的觀眾不買帳，IMDb分數只有4.3，是八季以來前所未有的低分，更有超過140萬人連署要求重拍最後一季。對此HBO也做出回應。

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▲《冰與火之歌：權力遊戲》結局，大多數觀眾不買單。（圖／HBO提供）

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針對《冰與火之歌：權力遊戲》結局的負評如潮，HBO節目部總裁凱西布洛伊斯（Casey Bloys）接受訪問時表示：「這麼一部浩大、有著廣大粉絲的影集，我本來就不認為大結局會讓所有觀眾皆大歡喜。」至於要求重拍的聲浪，他也說：「網友們有不同的反應，我們持保留態度就好。有的人很愛、有的人很討厭，但重點是大家很熱情。」

▲「史塔克家族」的孩子們，在《冰與火之歌：權力遊戲》結局各奔東西。（圖／HBO提供）

凱西布洛伊斯也表示，他也從未與兩位主要編劇（主創）討論過不同結局，「他們對於結局這樣的構思已經很久了，我們沒有爭辯過，這是他們一直以來的計畫。」甚至眾多網友詬病的集數過短，他也沒有干涉過。

▲瓊恩雪諾和「龍后」丹妮莉絲最終並沒有迎來愛情圓滿的結局。（圖／HBO提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》結束後，HBO也計劃推出三部前傳作品，凱西布洛伊斯也證實第一部將在6月開拍。而在結局中，艾莉亞離開維斯特洛大陸展開新冒險，不少觀眾希望能延續這個故事，但凱西布洛伊斯卻是直接打槍：「我想讓《冰與火之歌：權力遊戲》的人物，就留在《冰與火之歌：權力遊戲》。她們劇裡的最終命運已經很完美，我不希望她們走出這個世界。」