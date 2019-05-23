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18歲混血女星拍鬼片出意外！　惡鬼攻擊「遭鐮刀刺傷」脛骨見血

記者蕭采薇／綜合報導

改編自全球熱銷同名恐怖電玩的電影《鬼入鏡：靈之鬼跡》，由18歲的荷蘭印尼混血女星凱特琳霍爾德曼（Caitlin Halderman）主演。模特兒出身的她，在IG擁有100萬粉絲，而她拍電影相當敬業，在本片幾乎沒有用到替身，因此常常滿身傷。

▲▼《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角是18歲混血女星凱特琳。（圖／水元素提供）

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凱特琳在片中擁有和別人不同的「體質」，在一個鬼屋直播冒險上，她意外開啟結界的入口，喚醒沈睡的惡靈，片中有許多為了解救同伴或者躲避婆娑鬼攻擊的各種動作戲碼，讓人看了膽戰心驚。導演齊莫透露，她甚至被道具鐮刀刺傷，「雖然只是道具，不是真的那麽銳利，但刀鋒處其實還是很尖，我們其中一個鬼演員在攻擊戲時，一不小心就刺傷她的脛骨。」

▲▼《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角是18歲混血女星凱特琳。（圖／水元素提供）

其實片中年輕演員完全沒有拍攝過恐怖電影的經驗，事前劇組為他們上了許多戲劇與肢體的訓練課程，但電影裡的成果實在是出乎意料。凱特琳也開玩笑的說對自己刮目相看：「幾乎95%的場面都是我自己來，像是從這跳躍戲，常常會有肢體的碰撞，一下是撞到頭、一下是撞到身體，但都是非常棒經驗，這是我從未嘗試過的挑戰，有機會我肯定會想再嘗試一次。」

▲▼《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

凱特琳是荷蘭印尼混血，八歲就以模特兒身份出道，有過廣告拍攝經驗，因為偶然的機會下獲得電影試鏡機會。本以為做不到的她，卻一舉拿下女主角的角色，自此開始了他專業電影演員的演藝生涯，那一年，她才十五歲。而後陸續獲得幾部電影的演出機會後，終於在《鬼入鏡：靈之鬼跡》中第一次挑戰恐怖片題材，雖然是第一次挑戰恐怖片，但其實自己私下非常愛這類型的電影，像是《我們》及《逃出絕命鎮》都是他的心頭好。《鬼入鏡：靈之鬼跡》將於5月24日正式全台上映。

▲▼《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

▲《鬼入鏡：靈之鬼跡》女主角凱特琳首次挑戰恐怖類型電影。（圖／水元素提供）

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