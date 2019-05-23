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《黑鏡》第五季超威！漫威、DC宇宙交鋒　獵鷹碰上《水行俠》的他　

記者蕭采薇／綜合報導

全球觀眾期待的影集《黑鏡》將於6月5日正式上線，這齣充滿未來寓言式的神劇，將再次帶領觀眾感受到科技糖衣引發的後遺症。《黑鏡》第五季的創作主腦查理布魯克對觀眾發出警語：「別說我們沒有警告你！」《黑鏡》第五季將播出三集，23日預告同時大公開。

▲▼《黑鏡》第五季三集預告大曝光。（圖／Netflix提供）

▲《黑鏡》第五季「獵鷹」安東尼麥基碰上《水行俠》黑蝠鱝。（圖／Netflix提供）

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《Striking Vipers》由準美國隊長「獵鷹」安東尼麥基，與《水行俠》黑蝠鱝的葉海雅阿巴杜馬汀二世主演。一開始想要求歡的老婆，卻被吃太飽的安東尼麥基拒絕，老婆似乎嗅出他的不對勁，但是在他保證沒有什麼問題之後，卻戴上了神秘裝置。

故事敘述兩個原本超麻吉的大學同學疏遠已久，在一次生日宴會上再聚首，引發了一連串改變他們生活的後遺症。除了上述兩位演員之外，還加上在《復仇者聯盟》《星際異攻隊2》中演出螳螂女的龐克萊門捷夫，和《水行俠》中飾演穆克上校的林路迪，再次看到DC與漫威兩大宇宙交鋒。

▲▼《黑鏡》第五季三集預告大曝光。（圖／Netflix提供）

▲《星際異攻隊2》螳螂女和《水行俠》穆克上校。（圖／Netflix提供）

另外麥莉希拉在《瑞秋、傑克和小艾希莉》猶如本尊的演出，飾演一位超夯的偶像歌手，她在電視上推銷了自己代言的AI機器人「小艾希莉」，一個瘋狂粉絲馬上購入一組，但是演變到原本看起來非常正常的機器人卻開始抓狂、髒話連連，這背後又有什麼隱藏不可告人的真相？

▲▼《黑鏡》第五季三集預告大曝光。（圖／Netflix提供）

▲麥莉本色演出。（圖／Netflix提供）

故事敘述一位寂寞的青少年，她耽溺在偶像的光環之中，一直希望可以跟偶像保持連結，但是偶像背後卻不如想像地那麼可愛和溫柔。除了美國小天后麥莉希拉之外，還有《蜘蛛人返校日》的安格利萊絲，以及《瞎趴姊妹》的麥蒂森達文波特。

▲▼《黑鏡》第五季三集預告大曝光。（圖／Netflix提供）

▲《黑鏡》第五季《碎片》。（圖／Netflix提供）

而《碎片》則是講述安德魯史考特飾演一名Uber司機，從一個充滿平和的靜心冥想App開始，當他載了一名年輕人之後卻展開了一連串瘋狂失控的綁架事件，預告最後再回到陶佛葛瑞斯靜心畫面訴說：「安靜下來，不帶任何批判！」在外面紛紛擾擾的世界中，人如何回歸最平靜的內心世界？還是就像劇中的角色一樣被科技綁架？這也許就是《黑鏡》所希望帶給觀眾重新檢視我們生活的省思。

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