EXO神曲是他寫的！　「3.5億頂級流量」巴茲7月來台開唱

記者蕭采薇／綜合報導

「音樂唱玩家」巴茲（BAZZI）以R&B唱腔和微電迷幻曲風讓樂壇為之瘋狂，他以單曲《MINE》成為新世代指標，全球已累積超過3.5億次點擊。他曾為太妍、EXO、Henry、泰民、NCT127等當紅韓星寫歌，7月將首度來台開唱。

▲巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）



泰勒絲（Taylor Swift）與南韓天團防彈少年團（BTS）都曾公開表達對這首歌的喜愛，賈斯汀（JUSTIN TIMBERLAKE）更是邀請他成為巡演的開場嘉賓。巴茲獨到的音樂品味，讓每首單曲皆引爆流行，可以說是新生代的神曲製造機。

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▲巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）



即將滿22歲的巴茲從小就對音樂有很深的興趣，4歲開始學習樂器，高中便踏入音樂創作的領域。神曲《MINE》在於社群媒體平台上大受歡迎，抖音上使用該曲的影片已累積超過300萬支，並奪得美國告示牌排行榜冠軍與3張白金唱片的佳績。他即將於7月22日首次來台於Legacy Taipei開唱，門票於6月2日早上11點在ibon售票系統開賣，Live Nation會員可提前一天於1號早上11點開始預購。