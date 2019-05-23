ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

EXO神曲是他寫的！　「3.5億頂級流量」巴茲7月來台開唱

記者蕭采薇／綜合報導

「音樂唱玩家」巴茲（BAZZI）以R&B唱腔和微電迷幻曲風讓樂壇為之瘋狂，他以單曲《MINE》成為新世代指標，全球已累積超過3.5億次點擊。他曾為太妍、EXO、Henry、泰民、NCT127等當紅韓星寫歌，7月將首度來台開唱。

▲▼巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）

▲巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）

泰勒絲（Taylor Swift）與南韓天團防彈少年團（BTS）都曾公開表達對這首歌的喜愛，賈斯汀（JUSTIN TIMBERLAKE）更是邀請他成為巡演的開場嘉賓。巴茲獨到的音樂品味，讓每首單曲皆引爆流行，可以說是新生代的神曲製造機。

請繼續往下閱讀...

▲▼巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）

▲巴茲Buzzi七月來台開唱。（圖／Live Nation提供）

即將滿22歲的巴茲從小就對音樂有很深的興趣，4歲開始學習樂器，高中便踏入音樂創作的領域。神曲《MINE》在於社群媒體平台上大受歡迎，抖音上使用該曲的影片已累積超過300萬支，並奪得美國告示牌排行榜冠軍與3張白金唱片的佳績。他即將於7月22日首次來台於Legacy Taipei開唱，門票於6月2日早上11點在ibon售票系統開賣，Live Nation會員可提前一天於1號早上11點開始預購。

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

推薦閱讀

《冰與火之歌》結局「他」劇透100%命中　網瘋朝聖：三眼烏鴉是你？

《冰與火之歌》結局「他」劇透100%命中　網瘋朝聖：三眼烏鴉是你？

18歲混血女星拍鬼片出意外！　惡鬼攻擊「遭鐮刀刺傷」脛骨見血

18歲混血女星拍鬼片出意外！　惡鬼攻擊「遭鐮刀刺傷」脛骨見血

「水行俠」傑森摩莫亞心疼老婆結局　看《冰與火》狂飆髒話：他X的！

「水行俠」傑森摩莫亞心疼老婆結局　看《冰與火》狂飆髒話：他X的！

龍后《冰與火》結局劇本看7遍痛哭　艾蜜莉亞：我走了5小時平復心情

龍后《冰與火》結局劇本看7遍痛哭　艾蜜莉亞：我走了5小時平復心情

天后被迫送美鞋痛喊：給我酒！　破萬收藏「夢幻鞋櫃」還有電腦化管理

天后被迫送美鞋痛喊：給我酒！　破萬收藏「夢幻鞋櫃」還有電腦化管理

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

《冰與火》結局4.3分史上最慘！140萬人連署重拍　HBO回應了

《魔戒》美劇版網羅《冰與火之歌》編劇　鐵粉嚇到狂喊：拜託不要！

《魔戒》美劇版網羅《冰與火之歌》編劇　鐵粉嚇到狂喊：拜託不要！

主持人問「誰搞砸舞蹈」台下狂喊：JIN　柾國一句話打臉瞎起鬨粉絲

主持人問「誰搞砸舞蹈」台下狂喊：JIN　柾國一句話打臉瞎起鬨粉絲

二度登聯合國演講！　王源「違法吸菸」BBC也報導：最具社會責任的公眾人物

二度登聯合國演講！　王源「違法吸菸」BBC也報導：最具社會責任的公眾人物

《黑鏡》第五季超威！漫威、DC宇宙交鋒　獵鷹碰上《水行俠》的他　

《黑鏡》第五季超威！漫威、DC宇宙交鋒　獵鷹碰上《水行俠》的他　

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

巴茲, Buzzi, EXO

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧
  2. 懷孕吃珍珠粉「想讓女兒變白」！　劉真吃1次就反悔：浪費9千
  3. 周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！
  4. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  5. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  6. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  7. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  8. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了
  9. 勝利爆「召妓內幕」！　提前帶回家「確認水準」隔天送給客戶
  10. 梁詠琪錄音室崩潰大哭　曝「不唱這首歌」全因陷戀愛困境

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366