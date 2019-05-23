《Running Man》激推「油炒年糕」這裡吃！傳統市場銅錢買便當

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

想要融入韓國人的生活，最快的方式就是去逛韓國傳統市場，這篇跟大家分享「通仁市場」的便當Cafe，也有人暱稱為「銅錢市場／銅錢便當／古錢便當」，在這除了可以品嚐到所有韓國傳統小吃，更可以體驗用銅錢購物的樂趣，通仁市場或許沒有「廣藏市場」來得知名，但物價便宜許多，韓幣500（台幣約13塊）就能品嚐一道韓國美食小吃，也是韓綜《Running man》、《無限挑戰》的拍攝地， 推薦給計畫到韓國旅遊的你們！

通仁市場原是日據時期，為了日本人所設立的公營市場，韓戰後因西村地區人口急速增加，所需消費空間也隨之增加，才逐漸形成攤販型態的市場。

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通仁市場由75個店面組成，以餐廳與小菜攤販等料理相關商店最多，其次為蔬菜與水果、海鮮等生鮮產品。韓國傳統市場大多設有遮雨棚，不論颳風下雨或豔陽高照都不受影響，也可視為雨天備案景點啊！

來到通仁市場的第一步不是逛街購物，而是更換銅錢。更換銅錢的地方就在市場中段的顧客中心，用真的韓元換傳統銅錢，然後拿銅錢消費，也因此被大家暱稱為「銅錢市場／銅錢便當／古錢便當」。

顧客中心設有置物櫃，如果有行李或戰利品可以先放置於此。印象中最小的置物櫃是一次韓幣500，至於能放多久PEKO就沒有特別注意了。

5000韓元可以換一串銅錢，跟盛裝食物的黑色餐盒。一串裡面有10個銅錢，等於一個是韓幣500，市場內的餐點約1～4個銅錢左右。

市場有頭尾兩個入口，圖片這個入口是有服務人員擺攤位直接換銅錢的。

只要看到攤位前面有放著「通便當CAFE」的牌子，就代表該店家可以用銅錢消費。

基本上辣炒年糕、雜菜、泡菜、煎餅、烤肉串、炸雞、魚板、拔絲地瓜、雞蛋捲、炒豬肉、米釀等韓國國民小吃在通仁市場通通都有。唯一的缺點就是這裡吃不到湯湯水水的鍋物熱食，唯一的熱湯，應該只是買魚板送的一點湯跟顧客中心的熱湯吧！

看到喜歡的小吃美食，就直接跟姨母示意，姨母會接過你手中的餐盤或請你靠近直接夾給你。

韓國傳統市場非常注重衛生，也很信任上門的顧客。收錢時為了不沾手，直接擺個大甕讓客人自行放銅錢。

話說用銅錢消費讓人有股穿越時空的錯覺，真的非常有趣，造訪過許多韓國傳統市場，通仁市場是PEKO目前最喜歡的一個。

通仁市場必吃美食－孝子洞懷舊炒年糕店

通仁市場的必吃美食是油炒年糕，最大的特色就是年糕不是放在辣椒醬裡拌炒，而是將沾了醬料的年糕放入鐵鍋上用油拌炒，白色是醬油口味，紅色則是辣醬口味。

「孝子洞懷舊炒年糕店」非常好找，就在顧客中心的對面，或者看人最多的攤位就是了。對了，它也是2014年美國國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）拜訪韓國時去過，跟《Running Man》拍攝時大讚好吃的店家哦！

通仁市場必吃美食－元祖奶奶炒年糕店

除了「孝子洞懷舊炒年糕店」，通仁市場必吃的另一家油炒年糕則是圖中的「元祖奶奶炒年糕店」，特別拍出來讓大家參考。

通仁市場以炸物居多，吃了難免口乾舌燥，建議大家可以留兩個銅錢買杯「甜米釀」潤潤口。

挑選完就可以回到顧客中心大快朵頤一番！

白飯、熱湯、餐具都在二樓換錢櫃檯前，飯跟湯都是韓幣1000（約26塊台幣）。說實話PEKO連餐盤裡的東西都吃不完，根本不需要點白飯跟熱湯，直接把雜菜當主食真的就夠飽了。

用完餐要自行回收餐盤跟廚餘。

沒有用完的銅錢可以到櫃台換回現金，但其實通仁市場沒有硬性規定每個人都要換一串銅錢，若是兩個小鳥胃的女孩或是帶小朋友的父母，換一串銅錢就夠了。

離開前可以順便裝個水再離開。

市場有出銅錢娃娃的週邊商品，同行的好媽媽Winnie就買了一個銅錢娃娃的零錢包給小貴人。

尤其一個人到韓國旅遊，不要說有些餐廳基本需要點兩人份起跳，又時候連路邊攤的小吃都好大一份，一個人根本吃不完，來到通仁市場就沒有這樣的問題，每種餐點份量都不多，一次就能把韓國人氣小吃全制霸吃個透徹，非常適合什麼都想嚐一點的吃貨。

通仁市場的便當Cafe公休時間是週一跟每月第三個週日，想來嚐鮮的朋友要特別留意哦！

通仁市場 통인시장

地址：首爾特別市鍾路區紫霞門路15街18（通仁洞）

서울특별시 종로구 자하문로15길 18

地鐵交通：327景福宮站2號出口直走500公尺

營業時間：07:00~21:00

每月第三個週日公休（便當Cafe每週一與市場公休日公休）

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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