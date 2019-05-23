ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《Running Man》激推「油炒年糕」這裡吃！傳統市場銅錢買便當

PEKO の Simple Life PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

想要融入韓國人的生活，最快的方式就是去逛韓國傳統市場，這篇跟大家分享「通仁市場」的便當Cafe，也有人暱稱為「銅錢市場／銅錢便當／古錢便當」，在這除了可以品嚐到所有韓國傳統小吃，更可以體驗用銅錢購物的樂趣，通仁市場或許沒有「廣藏市場」來得知名，但物價便宜許多，韓幣500（台幣約13塊）就能品嚐一道韓國美食小吃，也是韓綜《Running man》、《無限挑戰》的拍攝地， 推薦給計畫到韓國旅遊的你們！

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

通仁市場原是日據時期，為了日本人所設立的公營市場，韓戰後因西村地區人口急速增加，所需消費空間也隨之增加，才逐漸形成攤販型態的市場。

請繼續往下閱讀...

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

通仁市場由75個店面組成，以餐廳與小菜攤販等料理相關商店最多，其次為蔬菜與水果、海鮮等生鮮產品。韓國傳統市場大多設有遮雨棚，不論颳風下雨或豔陽高照都不受影響，也可視為雨天備案景點啊！

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

來到通仁市場的第一步不是逛街購物，而是更換銅錢。更換銅錢的地方就在市場中段的顧客中心，用真的韓元換傳統銅錢，然後拿銅錢消費，也因此被大家暱稱為「銅錢市場／銅錢便當／古錢便當」。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

顧客中心設有置物櫃，如果有行李或戰利品可以先放置於此。印象中最小的置物櫃是一次韓幣500，至於能放多久PEKO就沒有特別注意了。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

5000韓元可以換一串銅錢，跟盛裝食物的黑色餐盒。一串裡面有10個銅錢，等於一個是韓幣500，市場內的餐點約1～4個銅錢左右。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

市場有頭尾兩個入口，圖片這個入口是有服務人員擺攤位直接換銅錢的。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

只要看到攤位前面有放著「通便當CAFE」的牌子，就代表該店家可以用銅錢消費。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

基本上辣炒年糕、雜菜、泡菜、煎餅、烤肉串、炸雞、魚板、拔絲地瓜、雞蛋捲、炒豬肉、米釀等韓國國民小吃在通仁市場通通都有。唯一的缺點就是這裡吃不到湯湯水水的鍋物熱食，唯一的熱湯，應該只是買魚板送的一點湯跟顧客中心的熱湯吧！

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

看到喜歡的小吃美食，就直接跟姨母示意，姨母會接過你手中的餐盤或請你靠近直接夾給你。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

韓國傳統市場非常注重衛生，也很信任上門的顧客。收錢時為了不沾手，直接擺個大甕讓客人自行放銅錢。

話說用銅錢消費讓人有股穿越時空的錯覺，真的非常有趣，造訪過許多韓國傳統市場，通仁市場是PEKO目前最喜歡的一個。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

通仁市場必吃美食－孝子洞懷舊炒年糕店

通仁市場的必吃美食是油炒年糕，最大的特色就是年糕不是放在辣椒醬裡拌炒，而是將沾了醬料的年糕放入鐵鍋上用油拌炒，白色是醬油口味，紅色則是辣醬口味。

「孝子洞懷舊炒年糕店」非常好找，就在顧客中心的對面，或者看人最多的攤位就是了。對了，它也是2014年美國國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）拜訪韓國時去過，跟《Running Man》拍攝時大讚好吃的店家哦！

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

通仁市場必吃美食－元祖奶奶炒年糕店

除了「孝子洞懷舊炒年糕店」，通仁市場必吃的另一家油炒年糕則是圖中的「元祖奶奶炒年糕店」，特別拍出來讓大家參考。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

通仁市場以炸物居多，吃了難免口乾舌燥，建議大家可以留兩個銅錢買杯「甜米釀」潤潤口。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

挑選完就可以回到顧客中心大快朵頤一番！

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供） ▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供） ▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供） ▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

白飯、熱湯、餐具都在二樓換錢櫃檯前，飯跟湯都是韓幣1000（約26塊台幣）。說實話PEKO連餐盤裡的東西都吃不完，根本不需要點白飯跟熱湯，直接把雜菜當主食真的就夠飽了。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

用完餐要自行回收餐盤跟廚餘。

沒有用完的銅錢可以到櫃台換回現金，但其實通仁市場沒有硬性規定每個人都要換一串銅錢，若是兩個小鳥胃的女孩或是帶小朋友的父母，換一串銅錢就夠了。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

離開前可以順便裝個水再離開。

▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供） ▲《Running Man》也來取景的南韓通仁市場。（圖／PEKO提供）

市場有出銅錢娃娃的週邊商品，同行的好媽媽Winnie就買了一個銅錢娃娃的零錢包給小貴人。

尤其一個人到韓國旅遊，不要說有些餐廳基本需要點兩人份起跳，又時候連路邊攤的小吃都好大一份，一個人根本吃不完，來到通仁市場就沒有這樣的問題，每種餐點份量都不多，一次就能把韓國人氣小吃全制霸吃個透徹，非常適合什麼都想嚐一點的吃貨。

通仁市場的便當Cafe公休時間是週一跟每月第三個週日，想來嚐鮮的朋友要特別留意哦！

通仁市場 통인시장
地址：首爾特別市鍾路區紫霞門路15街18（通仁洞）
서울특별시 종로구 자하문로15길 18
地鐵交通：327景福宮站2號出口直走500公尺
營業時間：07:00~21:00
每月第三個週日公休（便當Cafe每週一與市場公休日公休）

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多PEKO專欄文章

推薦閱讀

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

《飢餓》邀到「超紅台灣天團」！　網嗨炸狂刷留言：終於來了

《飢餓》邀到「超紅台灣天團」！　網嗨炸狂刷留言：終於來了

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

超兇正妹泡混湯！阿伯笑瞇瞇站起身「鳥飛了」　她目睹露「老司機表情」瞬間母湯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

夏于喬登上法國媒體！認證「紅毯最美女星」狂讚：極具現代感

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過　形狀激美…網全歪樓

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！　精彩搏鬥內容曝光：她上面被扒光

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

《玩很大》黑隊隊長換他！　「直接帶女友錄影」PO照放話：來踢館

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

鄧紫棋「真實身材」被鏡子出賣！　中空自拍「胸前開2洞」網友全看傻

「用他當鎖屏桌布」男友吃醋了！　女網友PO文…意外釣出蔡阿嘎：我老婆也是

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

通仁市場, Running Man, 無限挑戰, 便當, 銅錢, 古錢, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿信PO微笑表情遭糾正「不能亂用」！　無辜追問…王俊凱一句話神解惑
  2. 馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房
  3. Jasper玩濾鏡「長出落腮鬍」變怎樣？　網驚：真的跟陳小春一模一樣
  4. 張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍
  5. 他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」
  6. 女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭
  7. 詹姆士曝曾國城私下超暖！　3餐廳收攤...一句話借50萬元
  8. 《恐怖大媽》殘忍縫嘴虐殺　私下超暖！堅持要「新一代鳳凰女」演出
  9. 曾之喬眼眶泛紅爆哭！　5萬粉虐心看10秒...最後一刻笑了
  10. 聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366