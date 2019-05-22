被指當小三又劈腿！　小蜜桃姐姐自嘲「愛去酒店玩到脫光」

▲之前小蜜桃姐姐跟李威同門，姻緣也是由李威牽線，兩人的私事都算劇力萬鈞。（東方IC）



圖文／鏡週刊



在李慎言之前，小蜜桃姐姐的私生活新聞鬧最大的是在2006年，當時被週刊爆出介入「力霸小王子」王辭笙，與他的前女友Maggie間，而且她同時又跟多金小開Kai交往。

不過對於這段四角關係，她對外定調跟王辭笙交往是Maggie結束之後的事， Kai只是在追她而已，她強調：「打擊很大！因為很不正面，那女的也是一個酒店妹之類的，我就覺得怎麼會把我跟她相比？」「那個女生，可能是很不喜歡我吧！還是怎樣就去爆料。因為那女的有問男的要不要在一起？男生就不要，就說因為我不想跟你，女的覺得是不是因為我（朱安禹）跟他還有聯絡…」

請繼續往下閱讀...

▲王辭笙是當年的力霸小王子，跟某任前女友關係沒處理好，小蜜桃姐姐因此捲入小三疑雲。（微軟提供）



除了感情生活之外，曾有記者專訪時直接挑明問她：「有人說妳是老菸槍…」當時小蜜桃姐姐，擺了擺手做出滿腹不爽，相當知道哏在哪的她又丟出更瘋狂傳言，『我也很無奈，這種事情人家要講沒辦法，還有更誇張的，跟抽菸的事同期，說水蜜桃姐姐（小蜜桃姐姐的前藝名）很愛去酒店，跟酒店小姐玩到脫三級那種，玩到脫光！』」

看來小蜜桃姐姐的除了一路感情多舛，星路也很精彩，如今婚姻更是暗潮洶湧。當時她曾描繪所想望的婚姻，「我很希望能找到我的真命天子，然後結婚生小孩，這是人生最幸福的事。結了婚，我們可以一起很開心啊！不要吵架，可以好好照顧我，可以體諒我的工作，只要夠疼我就好了。男生要怎麼樣都沒關係，他有顧家就好了。」



更多鏡週刊報導

【小蜜桃婚變1】10億富商老公欠債蒸發 小蜜桃姐姐豪門夢碎

【小蜜桃婚變2】富商尪血淚信謝罪股東 小蜜桃帳戶遭凍結4600萬

【小蜜桃婚變3】小蜜桃尪開的上海「味留」 料理長是柯以柔腥夫