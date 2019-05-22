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小蜜桃姐姐「當不慣上海豪媳」有預兆！　5年前爆婚變…回台取暖王心凌

▲回歸家庭之後，小蜜桃姐姐不時會上網曬出母愛，她已擁有1子1女。（翻攝自小蜜桃姐姐微博）

圖文／鏡週刊

回顧當初的浪漫過往，小蜜桃姐姐透過明星李威牽線之後，跟李慎言約會幾次就決定正式交往，3個月後因被2克拉的鑽戒求婚決定出嫁，速度之快跟大S與汪小菲有得拚。

小蜜桃姐姐當時對李慎言可說是一見鍾情，尤其自己母喪，他守護、陪伴著自己，並對她說：「沒事，有我在！」讓小蜜桃姐姐感動不已。而且大讚他是貼心男人。2011年夫妻曾在台灣Ｗ飯店辦了耗資300萬元的歸寧宴，小蜜桃姐姐那時一身18萬元的敬酒禮服、30萬元的卡地亞婚戒閃瞎眾人。

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小蜜桃姐姐的老公李慎言號稱有十億身價，只是她看似風光嫁入豪門多年，如今傳出老公投資失利、財務吃緊。（東方IC）
 
▲小蜜桃姐姐的老公李慎言號稱有十億身價，只是她看似風光嫁入豪門多年，如今傳出老公投資失利、財務吃緊。（東方IC）

只是兩人在上海的婚禮則是狀況不斷，小蜜桃姐姐為此一度崩潰落淚，不過還是作出「半隱退」宣言，她對外宣布：「以後我只唱歌、跳舞給他看。」然後她跟李慎言2014年就傳出婚變。

李慎言經濟狀況出問題後，問小蜜桃姐姐老公的事，她也是一問三不知，有一說是她刻意切割，也有一說他們已經關係生變。（翻攝自小蜜桃姐姐臉書）
 
▲李慎言經濟狀況出問題後，問小蜜桃姐姐老公的事，她也是一問三不知，有一說是她刻意切割，也有一說他們已經關係生變。（翻攝自小蜜桃姐姐臉書）

那時盛傳小蜜桃姐姐跟老公處不來，經常回台找姐妹淘王心凌取暖，不過她經紀人幫忙否認：「只是剛好有事情才回台。」李慎言在對岸，還有「陸版廖鎮漢」（微風集團董事長）之稱，喜歡打球，小蜜桃則跟閨密們聚會，還想再回台主持節目，並代轉答：「老公很支持，認為她可以做一些擅長的事，目前都還在規劃中。

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