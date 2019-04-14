鄭俊英淫群「互換床伴嘲笑慰安婦」　餵安眠藥性侵過程全分享

記者張筱涵／綜合報導

韓星鄭俊英淫聊群組再爆新對話，物化女性以美食店來評分、性愛過程當日常在聊外，在最新曝光的對話中驚見他們將歷史傷痛「慰安婦」當作嘲笑用語。

▲鄭俊英手機送修爆出眾多事件。（圖／視覺中國CFP）

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據《BBC KOREA》報導，在藝人和圈外人都有加入的鄭俊英群聊中，還有很大一部份對話沒有被公開，2016年1月27日的對話中可以看見他們將女性比喻成食物，互相詢問ＯＯ女好不好吃，從要電話且討論的對話顯示他們彼此還會互換床伴。

最令人訝異的是，慰安婦對個人甚至對民族來說都是一個深刻的歷史傷痛，但他們在對話中直接稱「慰安婦等級的ＯＯ」，上百則對話紀錄裡沒有半個人跳出來制止。首爾大學秋智賢（音譯，추지현）指出：「雖然慰安婦在喚起民族主義或反日主義時是象徵純真和純粹，但在韓國國內有很多人的想法都跟鄭俊英群組裡面提到的一樣，只是沒有明顯表現嗤之以鼻而已，他們都認為女性身體是骯髒的。」

▲《BBC KOREA》曝光的鄭俊英對話1。（圖／翻攝自《BBC KOREA》／右圖為《ETtoday星光雲》翻譯）

物化女性、視他人和歷史傷動無睹，在鄭俊英群聊中種族歧視的現象也相當嚴重，其中一名成員到德國跑完行程準備回韓時，先說要去搭飛機了又緊接著說：「呵呵，我一回韓國就要吃韓女，還要叫到家裡享用，德國女生屁股有夠大的。」成員們對這種對話似乎習以為常，跟著批評：「德國女生私密處會散出德國香腸味吧。」

▲《BBC KOREA》曝光的鄭俊英對話2。（圖／翻攝自《BBC KOREA》／右圖為《ETtoday星光雲》翻譯）

不只物化德國女性，談論亞洲行程時也辱罵澳門女性且說「要好好調教這些破麻」，性生活對他們來說就跟談論日常一樣平凡，談論女生私密處味道和貶低女性外，成員P還鉅細靡遺地分享明顯犯罪的性侵過程：「餵下安眠藥先從屁股開始，接著進攻私密處，然後再回到屁股，接著射在嘴裡。」

▲《BBC KOREA》曝光的鄭俊英對話3。（圖／翻攝自《BBC KOREA》／右圖為《ETtoday星光雲》翻譯）

▲《BBC KOREA》曝光的鄭俊英對話4。（圖／翻攝自《BBC KOREA》／右圖為《ETtoday星光雲》翻譯）

韓律師方正憲（音譯，방정현）是第一個舉報鄭俊英群聊有性犯罪嫌疑的人，接受訪問時指出鄭俊英對話的爆料者現在都不敢正大光明過活，怕性命會受到傷害因此躲躲藏藏的。在事件爆發後他也收到不少被害者聯繫：「她們都小心翼翼地詢問『請問影片裡面有我嗎』，拜託千萬不要讓外界知道。」現在也有一些被害女性打算提告。

▲方正憲接受《BBC KOREA》訪問。（圖／翻攝自《BBC KOREA》）

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