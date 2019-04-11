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瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，儘管工作忙錄，仍不忘和粉絲分享生活，11日迎來32歲生日的她開心地說：「有帥氣有魅力的龍鳳胎哥哥真好。」兩人難得同框慶生的畫面曝光，高鼻樑的立體五官，讓不少網友看了都驚呼：「根本同一個模子刻出來！」

▲▼瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲瑤瑤捧蛋糕燦笑。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

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照片中，可以看到瑤瑤頭戴酒紅色棒球帽，襯托出瓜子臉，身穿灰色外套包緊性感身材，雙手捧著寶貝球樣式的蛋糕，放上皮卡丘、可達鴨和卡比獸等卡通人物，相當童趣的慶祝方式逗得她露出燦笑。

▲▼瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲瑤瑤陪阿MAN慶生。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

身旁留著齊瀏海的黑衣男正是瑤瑤的龍鳳胎哥哥阿MAN，她有感而發地說：「謝謝阿哥和我一起生日，讓我能切到這麼可愛的蛋糕。」對方也在個人Instagram曬出蛋糕近拍照，「不過生日的我總是可以過得很開心，謝謝大家。」

▲▼瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

▲阿MAN和瑤瑤是龍鳳胎。（圖／翻攝自Instagram／manhuang0411）

事實上，阿MAN曾是《模范棒棒堂》的第二屆成員，但他後來沒有和Apple（黃暐婷）和瑤瑤一樣繼續留在演藝圈發展，而是當起導演助理，並一路打拼到副導演、導演，日前和姊姊一起上節目卻被爆料胖了10公斤，姊弟鬥嘴相當有趣。

▲▼瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！（圖／翻攝自Instagram／manhuang0411）

▲▼Apple和弟弟阿MAN。（圖／翻攝自Instagram／manhuang0411、appleweiting

▲▼Apple和弟弟阿MAN。（圖／翻攝自Apple IG、YouTube）

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瑤瑤, 黃喬歆, 我愛黑澀會, 黑澀會

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