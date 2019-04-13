5女神比美 ！Angelababy薄紗透視藏心機　迪麗熱巴拼了「直接開深V」

記者傅家妤／綜合報導

北京國際電影節於13日晚間舉辦開幕儀式，邀請了不少大咖名人參加開幕典禮，而紅毯上更是成為了明星們爭奇鬥艷的「戰場」，Angelababy一襲星空長裙，下半身薄紗透視設計，讓長腿若隱若現，優雅且不失性感，而另一名女神迪麗熱巴則是胸前直接開出深V，大方露出事業線，讓現場粉絲眼睛狂吃冰淇淋。

▲Angelababy星空裙亮相。（圖／翻攝自微博／Angelababy工作室）

Angelababy身穿一襲深藍色長裙，上面帶著金色、亮片點綴，從遠處看上去，猶如銀河、星空般，非常漂亮。最讓人驚喜的是，她的上半身雖以長袖、圓領，將好身材藏起，但下半身完全並沒有讓粉絲失望，薄紗設計讓纖細長腿若隱若現，非常性感。

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▲Angelababy露出纖細美腿。（圖／翻攝自微博／Angelababy工作室）

除了Angelababy外，迪麗熱巴也是紅毯上一大亮點，只見她身穿珍珠白色晚裝，，胸前大開深V展現性感女人味，讓人看得目不轉睛，拉近一看她的服裝細節，可以看到她的裙子上都是用亮片一針一線縫成，在現場燈光映照下，閃閃發亮，更能凸顯出她的白皙肌膚。

▲迪麗熱巴也是紅毯上一大亮點。（圖／翻攝自微博／新浪電影、迪麗熱巴工作室）

同場的還有以《延禧攻略》爆紅的吳謹言，放棄安全黑白色，她大膽地選擇了夢幻淺藍色裙裝，胸前以大片羽毛點綴，身後還拖著超長裙襬，整體看上去與真人版「灰姑娘」的造型非常相似。

▲吳謹言造型與真人版灰姑娘的服裝有點相似。（圖／翻攝自微博／新浪電影、《Cinderella》劇照）

雖然穿裙裝更能凸顯女人味及展現身材，但是這次北京國際電影節的紅毯上，也有不少女星選擇了以褲裝現身，其中一名就是金馬影后周冬雨，她以一身白色西裝亮相，搭配緊身褲，看上去就像王子般，幹練帥氣。

▲周冬雨選擇以褲裝亮相（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

白百何同樣也是以褲裝現身，不同的是她選擇了連身套裝，以黑白色搭配，除了胸前超大蝴蝶結外，身上並沒有多餘的綴飾，有種成熟、知性的帥氣，非常符合她的氣質。





▲白百何選擇了黑白連身褲裝。（圖／翻攝自微博／白百何工作室）