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男星台上猝死「全場看著他狂笑」　觀眾：我覺得很噁心！

記者傅家妤／綜合報導

英國知名脫口秀演員伊恩柯尼托（Ian Cognito）在表演舞台上猝死，但當時觀眾都以為只是表演的一部分，認為他在開玩笑，因此沒有人上前救援，直到5分鐘過去，大家才發現不妥、報警，一名目擊者稱，「我們出來的時候覺得很噁心，我們當時坐在那裡5分鐘，就這樣看著他，笑他。」

▲伊恩柯尼托。（圖／翻攝自Facebook／伊恩柯尼托、推特／Hilarity Bites Comedy Club）

▲伊恩柯尼托在台上表演一半猝死。（圖／翻攝自Facebook／伊恩柯尼托）

根據英國《BBC》報導，在英國時間11日，伊恩柯尼托在比斯特一家酒吧裡表演，當時他在台上說道：「想像一下如果我在你們大家面前死了。」這句話引起現場觀眾一陣哄笑，隨後他便坐下，呼吸變得越來越沉重，在沉默了5分鐘後，大家才驚覺不妥，趕快報警，救護人員到場時，依舊搶救無效。

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事後，一名台下的男觀眾John Ostojak受訪表示，「悲劇就發生在他剛開完關於心臟病玩笑的10分鐘後，他說『想像一下，我心臟病發後，卻突然站起來說威爾士語』。」沒想到卻一語成讖，只是伊恩柯尼托並沒有再站起來說威爾士語，該名男觀眾坦言：「我們出來的時候，都覺得很噁心，我們坐在那裡5分鐘，就這樣看著他、笑他。」

▲伊恩柯尼托。（圖／翻攝自Facebook／伊恩柯尼托、推特／Hilarity Bites Comedy Club）

▲伊恩柯尼托曾到過許多城市表演脫口秀。（圖／翻攝自推特／Hilarity Bites Comedy Club）

事實上，伊恩柯尼托當天在表演前，就已經感覺身體不適，不過還是執意要上台表演，主辦單位的負責人安德魯柏德（Andrew Bird）回憶起當時的情況，稱對方在上台後狀況還是很好，「他就像從前一樣，他的聲音依舊宏亮。我當時還在想『他表演得真好』。」在伊恩柯尼托倒下時，安德魯柏德是第一個上台查看的，當時他還以為上台時，對方會跳起來嚇他，隨後才驚覺伊恩柯尼托已經沒有意識了。

伊恩柯尼托曾在1999年拿下「脫口秀超時喜劇獎」，是個非常出色的脫口秀演員，在同行當中也是佼佼者，如今突然傳出逝世消息，讓大家都感到非常惋惜，也有不少圈內人紛紛在社群網站上發文哀悼。

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