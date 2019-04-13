威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

記者蕭采薇／綜合報導

英國皇室第二順位繼承人威廉王子（Prince William，另稱：劍橋公爵殿下Duke of Cambridge）與凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，婚姻生活甜蜜美滿。威廉王子從小就是乖乖牌，幾乎沒傳過任何負面新聞，不過近來卻爆出他出軌凱特王妃閨蜜的勁爆消息，震驚不少民眾。

▲威廉王子被爆趁妻子凱特王妃懷孕時，出軌她的閨蜜。（圖／達志影像／美聯社）

威廉王子和曾經有過叛逆青春的弟弟哈利王子不同，作為當今皇室第二順位接班人，他從小就是乖乖牌，可說是負面新聞絕緣體。加上威廉王子與黛安娜王妃相似的長相，由於母親備受國民愛戴，更讓他在喪母後使大眾對他倍加憐愛，一直以來形象都非常正面。

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▲美國雜誌《In Touch Weekly》爆出，威廉王子出軌凱特王妃的閨蜜。（圖／翻攝自網路）

不過近期美國雜誌《In Touch Weekly》卻爆出，威廉王子出軌凱特王妃的閨蜜蘿絲漢伯里（Rose Hanbury），事情發生在凱特王妃懷第三胎的時候，蘿絲漢伯里甚至還是一名有夫之婦。雜誌報導指稱，英國皇室內部人士透露：「有傳言說威廉王子在去年4月路易王子誕生前，背叛了凱特王妃。」

▲凱特王妃產後抱著路易王子（左），威廉王子（右二）分別牽著喬治王子和夏綠蒂公主。（圖／路透社）

報導也稱，凱特王妃在去年秋天得知消息，立刻和蘿絲漢伯里斷絕友誼。更有消息來源表示，凱特王妃計畫再次懷孕，以保住她的婚姻。雖然目前威廉王子已透過律師提告，但也止不住網友們八卦的心，更有人表示：「雖然長得像媽媽，但原來你和爸爸才是一個樣。」、「如果威廉王子真的外遇，他真的太對不起黛安娜王妃了。」

▲2011年威廉王子與凱特王妃大婚，才子佳人引起全世界矚目。（圖／路透）

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