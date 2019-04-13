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蕭敬騰、陶晶瑩狂讚！《原創》袁野夕唱哭場邊隊友

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。本周播出「音樂創作辯論賽」第二場，主題為「長大是不是件好事」，選手袁野夕帶來一首自創曲《寶貴》，並分享「本來人生就是喜憂參半的」，導師陶晶瑩聽完也以碧昂絲的故事來給予勉勵。

▲▼《這！就是原創》。（圖／ETtoday）

▲袁野夕的演唱打動眾人。

袁野夕認為長大是件好事，「酸甜苦辣都是調味品，豐富你人生、給你增加色彩的東西，所以我覺得這些都是好的，是小時候感受不到的。」故因此寫出《寶貴》一曲。陶晶瑩聽完也用碧昂絲的故事勉勵，碧昂絲在2016年發行專輯《Lemonade》，表示即便是遇到不順遂，同樣也能豐富人生的資歷，聽到袁野夕的歌曲更是有感，「我覺得，寫歌是不是從心出發，是聽得出來的。」

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▲▼《這！就是原創》。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰與陶晶瑩都給予高度肯定。

▲▼《這！就是原創》。（圖／ETtoday）

蕭敬騰表示，其實聽到前奏時有點覺得「老氣」，但當前奏結束後，後面的音樂一進，「一切就好像妳歌詞裡面講的『一切都和解了』，它就是很強勢的，妳告訴了大家，就是這樣！」蕭敬騰更說，袁野夕的作品層次豐富，每次演出的創作更是截然不同，相當不容易。最終，袁野夕不僅獲得多數觀眾的票數，更獲得5位導師全部的票，就連場邊隊友都說「快把我唱哭了」。

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這就是原創, 這！就是原創, 蕭敬騰, 袁野夕

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