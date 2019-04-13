ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／錄影一卡秒淚崩　雙胞胎佩佩「人生黑暗期」

記者許逸群／台北報導

雙胞胎依依佩佩的父親前因身體出狀況，姊妹倆擔心不已，佩佩談到此事甚至一度淚崩。根據節目製作單位人員透露，有回錄影結束，見到剛剛還跟大家嘻嘻哈哈的佩佩竟獨自在旁啜泣，上前關心才曉得，原來她是強忍著對爸爸的擔憂，硬是擠出笑容在工作，令人感到不捨。

▲雙胞胎女星佩佩。（圖／衛視中文台提供）

▲佩佩之前因心繫家人，錄影一結束立刻淚崩。（圖／資料照）

佩佩受訪坦言確實有此事，前陣子猶如人生最黑暗期，時常強忍淚水工作，還跟老公請假說每天把女兒哄睡覺之後「下班」，回自己的娘家陪伴爸媽。不僅老公體諒，公婆也叫她時常回家陪爸媽。不過佩佩說，爸爸在經過全身性的檢查與後續治療後，目前身體已無大礙，讓姊妹倆放下心中的大石頭。

請繼續往下閱讀...

佩佩表示，期間有許多朋友都提供醫療資訊，包括黃小柔、蔡逸帆與營養師劉怡里，讓依依佩佩相當感激。此外，朋友們也很體諒她們姊妹的心情，原本要跟甄莉與何妤玟去日本旅遊的行程也因此事而取消了，讓依依佩佩覺得演藝圈處處充滿了溫情。

▲雙胞胎依依佩佩。（圖／源礦娛樂提供）

▲雙胞胎依依佩佩騰出許多時間陪伴家人。（圖／資料照）

依依佩佩姊妹倆多年來著重在事業上，不過前陣子驚覺父母年邁，姊妹倆在半夜提到此事也忍不住淚崩，感嘆「之前好像花太多時間在賺錢了」。佩佩先前還為了多陪伴爸媽，推辭了5個年節期間的工作，所幸爸爸在經過檢查與治療後已恢復健康。

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

獨家／林志玲西門快閃　爸默默到場遠觀：私情顧不得

獨家／林志玲西門快閃　爸默默到場遠觀：私情顧不得

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

韓冰「辣露螞蟻腰」首登時尚雜誌！　「霸氣眼神」炸出超強氣場…網讚：根本舒淇

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雙胞胎依依, 依依, 佩佩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓劇真實上演！與好友愛上同個女生　振永霸氣：我告白了
  2. 搞錯志洙、BLACKPINK智秀　男星傻眼「我有加你啊」糗了！
  3. 生命也許永遠沒準備好道別！《沒有你的生日》點出酸民與惡的距離
  4. 31歲當上月入百萬CEO！　丫頭淚守「24年唯一堅持」…成功買下2間千萬豪宅
  5. 23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對
  6. 唯一這麽做的來賓！《飢餓》江宏恩錄影「飛龍上身」
  7. 周揚青飛LA也心繫羅志祥！　屋內循環男友名曲「低頭緊盯手機」笑容超甜
  8. 韓冰「辣露螞蟻腰」首登時尚雜誌！　「霸氣眼神」炸出超強氣場…網讚：根本舒淇
  9. GOT7小分隊JUS2演唱會就在明天！6首必唱新歌預習了沒？
  10. 信義區「街頭藝人」好會唱！　網走近看「原來遇到周興哲」全場嗨炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366