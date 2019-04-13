獨家／錄影一卡秒淚崩　雙胞胎佩佩「人生黑暗期」

記者許逸群／台北報導

雙胞胎依依佩佩的父親前因身體出狀況，姊妹倆擔心不已，佩佩談到此事甚至一度淚崩。根據節目製作單位人員透露，有回錄影結束，見到剛剛還跟大家嘻嘻哈哈的佩佩竟獨自在旁啜泣，上前關心才曉得，原來她是強忍著對爸爸的擔憂，硬是擠出笑容在工作，令人感到不捨。

▲佩佩之前因心繫家人，錄影一結束立刻淚崩。（圖／資料照）

佩佩受訪坦言確實有此事，前陣子猶如人生最黑暗期，時常強忍淚水工作，還跟老公請假說每天把女兒哄睡覺之後「下班」，回自己的娘家陪伴爸媽。不僅老公體諒，公婆也叫她時常回家陪爸媽。不過佩佩說，爸爸在經過全身性的檢查與後續治療後，目前身體已無大礙，讓姊妹倆放下心中的大石頭。

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佩佩表示，期間有許多朋友都提供醫療資訊，包括黃小柔、蔡逸帆與營養師劉怡里，讓依依佩佩相當感激。此外，朋友們也很體諒她們姊妹的心情，原本要跟甄莉與何妤玟去日本旅遊的行程也因此事而取消了，讓依依佩佩覺得演藝圈處處充滿了溫情。

▲雙胞胎依依佩佩騰出許多時間陪伴家人。（圖／資料照）

依依佩佩姊妹倆多年來著重在事業上，不過前陣子驚覺父母年邁，姊妹倆在半夜提到此事也忍不住淚崩，感嘆「之前好像花太多時間在賺錢了」。佩佩先前還為了多陪伴爸媽，推辭了5個年節期間的工作，所幸爸爸在經過檢查與治療後已恢復健康。