獨家／林志玲西門快閃　爸偷到場遠觀：兒女私情顧不得

記者許逸群／台北報導

女星林志玲今（12日）現身西門町出席「六分鐘護一身」公益活動，第一名模的氣場立刻吸引數百名路過的民眾圍觀，不僅如此，《ETtoday星光雲》記者獨家掌握，她的父親在離舞台約莫50公尺處隱身人群，獨自坐在邊邊，默默地畫著她在台上的風采。

▲▼林志玲出席活動，林爸在遠處觀看並畫畫。（圖／記者林敬旻攝）

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林志玲難得出席公開活動，引起西門町捷運廣場一陣騷動，不到一小時的活動後，她隨即上車離去，準備前往機場，還有其他的公益工作。就在人潮逐漸散去時，獨自坐在遠處畫畫的一名男性意外吸睛，他就是林志玲的爸爸林繁男。林爸受訪表示，今天過來這沒跟女兒通知，也沒到後台碰面，笑笑地說：「兒女私情顧不得。」

▲▼林爸專心地畫著全場面貌。（圖／記者林敬旻攝）

林爸長年服務於台北北門扶輪社，今在工作之餘特地來西門町一趟，就為了看看女兒。提到女兒熱心公益，他樂得開心分享，還透露，曾在南部舉辦拍賣會販售動輒上千萬的名畫，林志玲卻提醒他，不要執著於金錢的數字，賣20萬也能替小朋友蓋間教室，讓他備受感動，直呼「女兒是好榜樣」。

▼不囉唆，「志玲姐姊」美照連發。（圖／記者林敬旻攝）

此外，林志玲親和力無話可說，就連準備上車時見到大批粉絲拿起手機，她也站定位揮手任大家拍照。現場主持人黃子佼表示，林志玲可說是十幾年來都沒變，甚至是「變本加厲」只有越來越親民。黃子佼說，主持人無數場大明星的活動，像林志玲這樣的個性相當難得，甚至還透露，林志玲為活動提前20分鐘到場演練，還在台上說出許多腳本裡沒要她講的數據，也難怪讓黃子佼稱讚：「她是明星範本，由內而外的女神。」

▲林志玲與黃子佼是多年好友。（圖／記者林敬旻攝）