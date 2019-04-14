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吻張庭瑚「惹林柏叡吃醋」才分手？王淨嘴快：他不重要

記者林奕如／台北報導

外傳王淨在《愛情白皮書》和張庭瑚有大量親密戲，讓男友林柏叡醋勁大發，因此分手了。對此，王淨否認：「明明兩個人事情，外界添加莫名其妙色彩，我覺得不需要把不重要...喔，不是...，誒外人牽扯進來，是一件沒意義的事情。」有人幫忙提點局外人，她才修正以局外人形容張庭瑚。

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲王淨澄清分手和張庭瑚無關。（圖／東森提供）

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王淨挑大樑，在劇中飾演女主角成美，和張庭瑚、宋柏緯、王傳一都有感情戲，外傳她在劇中和張庭瑚有大量親密戲，讓男友林柏叡醋勁大發，甚至有次拿王淨手機打給張庭瑚，要他「拿捏分寸」。今演員在板橋舉辦粉絲見面會，她一嚴肅澄清，並且向張庭瑚道歉。張庭瑚對於分手傳聞扯到自己，淡定表示：「沒關係，我不在意。」

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲王淨劇中和張庭瑚有糾葛愛情戲。（圖／東森提供）

至於她和林柏叡分手的時間點，王淨不想講明：「時間點比較難去講，因為我們一直討論這件事（分手），時間點不重要，因為都過去了，就是兩個人和平分手。」她強調，她和林柏叡彼此都好好的，都在各自忙工作，若之後有好劇本、角色，也不排斥再合作。

▲《愛情白皮書》張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

▲謝翔雅、陳希瑀、王淨、張庭瑚、宋柏緯、吳岳擎出席粉絲見面會。（圖／東森提供）

該劇主要演員張庭瑚、王淨、宋柏緯、謝翔雅、吳岳擎、陳希瑀13日會粉絲活動，忽然下起暴雨，仍吸引三百多名粉絲到場支持。現場王淨跟張庭瑚示範咬巧克力棒、腳踩計步器，兩人一牽手就引起現場粉絲瘋狂尖叫。謝翔雅整個豁出去，踩計步器時變成小狗撒尿姿勢，沒想到卻是最贏的一組，被全場笑稱是「抖腳女王」。當其他演員還在討論要怎麼玩，第一組陳希瑀就已經開始上場，踩半天卻沒幾下，陳希瑀還搞笑裝無辜說：「只有我沒有聽到教戰守策，什麼撇步我都不知道。」

小拉拉見宵夜口水大失控...　嘴邊牽絲掛2條：開飯了嗎？　

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王淨, 陳希瑀, 宋柏緯, 王傳一, 魏蔓, 謝翔雅, 吳岳擎, 張庭瑚, 愛情白皮書, 李國毅

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