唯一這麽做的來賓！《飢餓》江宏恩錄影「飛龍上身」

記者許逸群／台北報導

中視《飢餓遊戲》日前播出越南特輯收視開紅盤，該集來賓江宏恩自認因長期運動才能承受如此高壓磨練的節目，但他也慶幸：「剛好這段時間我正在節食，一天一餐，而且是過中午就不吃。來剛好把進食時間延後，但第一天工作是錄了比較久些。」

▲江宏恩上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

主持人許孟哲觀察到江宏恩的自律：「他是我第一個遇到的來賓，會在早上開錄前，還先去晨泳運動的！」江宏恩說，因越南芽莊杜雲哈度假村很漂亮，游泳池超美，「不下水去游一下真的很可惜！就想說每天早上花一小時，先喚醒身體。」飢餓三帥更大讚江宏恩體力超好，「每一關遊戲都像猛虎出閘，像『飛龍』一樣！」

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▲江宏恩在各關卡都是衝勁十足。（圖／中視提供）

第一次來《飢餓》的江宏恩跟主持人聊到，「像這種綜藝節目，競賽遊戲是你們（主持人）的專業，我平常拍戲，上節目就會擔心自己不懂互動或交流，或講得不好笑，怕不會接話、怕冷場，但幸好有你們。」王仁甫也說大家喜歡看演員來，因為《飢餓》是實境、沒腳本，但拍戲是有腳本的。

江宏恩還笑說，不斷被製作單位偷拍，「那一天我們去夜市，我偷偷跑去看菜單，你們還在偷拍我！」主持群馬上笑回：「其實那只是你不知道而已啦！你發呆時他們也拍，風箏把你整個頭纏住時，他們也有拍到！」讓江宏恩既驚訝又覺好笑。