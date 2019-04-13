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生命也許永遠沒準備好道別！《沒有你的生日》點出酸民與惡的距離

韓國的筆記 次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大..

文／韓國的筆記－副理

對於世越號，我曾看過韓國紀錄片，也看過小說《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》，對於本片《沒有你的生日》在台上映，也抱著很高的期待。

▲《沒有你的生日》海報。（圖／車庫娛樂提供）

初以為電影會從世越號這個大事件揭幕，也在想小說提到的那些船難畫面會不會重現，然而《沒有你的生日》的導演及編劇，並沒有這麼灑狗血，反而用另一種比較輕的力道，也比較不一樣的角度──「罹難者家屬」，來看待世越號的影響。

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▲▼ 沒有你的生日。（圖／車庫提供）

我是比較容易帶入情緒的人，所以每每翻閱一遍世越號，都再再感受到生命不可承受的輕。

重大公安事故發生的時候，通常焦點不外乎聚焦在受害者、罹難者，以及事故本身上，對於受害者、罹難者相關的家屬，是不太提的，也因為那太分散。

電影也有點到，在事件發生後，韓國的社會對於這樣的公安事件有什麼不同的聲音，這我之前也看過一些評論，很難想像又似乎不難猜到，確實有市民或多或少帶著惡意議論著家屬或是生還者。

▲▼ 為世越號罹難者辦生日派對！　影帝：《沒有你的生日》帶給你安慰。（圖／車庫娛樂提供）

政府為了表示補償而有的舉動，受惠的當事人不見得視這些為理所當然，再多的補償也換不回失去的家人、失衡的生活、失序的人生，但「錢」字當前，各種陰謀論就是會到處竄出，希望那些酸酸們知道「自己與惡的距離有多近」。

走出戲院後，想著電影最後跑馬燈寫的字，以此片致世越號事件關聯的人，包含因為該事件而受傷的每個人。全片很貫徹電影的初衷，想給予觀看此片的人一點力量。

回到劇情裡，不只守護乃至於每個罹難者，他們不會只是單純罹難而已，也給身邊的人上了一課。面對生命，也許永遠沒有準備好道別的時候，所以，更該珍惜在當下，對我來說大概是這樣。

▲▼ 沒有你的生日。（圖／車庫提供）

關於演員，薛耿求與全道嬿的演技，是不用多提的好。一開始主軸幾乎都在作為母親的全道嬿身上，她的傷痛能有多痛，觀眾是有目共睹的。

而至於薛耿求作為父親的代表，他除了象徵著韓國社會中常見的「候鳥爸爸」外，也從父親的角度來看待。並不是陪伴的時間不夠久，傷痛就會輕一點，薛耿求的失聲大哭那場戲，很精采，不但解開自己也解開了順南心中的結。我覺得導演也是慾心滿滿，小細節窺見他想點到的議題，但不會太分散以免模糊焦點。

▲▼ 沒有你的生日。（圖／車庫提供）

世越號發生至今也來到第六個年頭（滿五年），願逝者安息。生者幸福是對逝去親人最好的安慰，大家都要將自己的人生活得耀眼！！！《沒有你的生日》12日正式在台上映。

（以上圖片皆來自車庫娛樂）

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沒有你的生日, 薛耿求, 全道嬿, 日韓風

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