邵翔裸上身炸寒單受傷！　女友小蠻「一見他傷勢」嚇傻

記者傅家妤／綜合報導

男星邵翔與小蠻交往超過6年，近來兩人一起拍攝電影《阿虎》，擔正男主角的邵為戲犧牲，無懼炮炸威力，連「炸寒單」的戲分都是親自上陣，沒想到即便做好了防護措施，他仍被炸得全身都是傷，女友小蠻看到他的傷口也擔心不已。

▲邵翔近來參演《阿虎》親自上陣炸寒單。（圖／海樂影業提供）

劇情長片《阿虎》是歌手鄭進一的兒子鄭倫境首度執導的作品，這部電影也是他自己的半自傳故事，光劇本就醞釀了3年，看似是兄弟角頭的電影，其實想傳遞的「親情」跟「孝道」，不過先前在電影《寒單》之後上映，同在電影裡有炸寒單橋段的《阿虎》被質疑雷同，導演笑說：「其實原本我們去年母親節就要上映，再加上劇本的籌備期，照理來說應該是我們先上映。」

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▲邵翔在片中為了救母親，親自上駕當肉身寒單。（圖／海樂影業提供）

《阿虎》電影陣容強大，除了有「戲劇男神」邵翔以外，還找來了「金馬最佳女配角」呂雪鳳參演，兩人在片中飾演母子，飾演阿虎的邵翔從小家中經濟狀況不好，和飾演媽媽的呂雪鳳過著撿資源回收的生活，阿虎十二歲離家和拜把兄弟一起在外打拼，母子倆仍偷偷在背後守護著對方。無奈命運的捉摸，媽媽身體因為久病未醫一天比一天更虛弱，邵翔為了救母親，親自上駕當肉身寒單，希望可以救回母親的性命。電影《阿虎》將於5月3日全台正式上映。

▲邵翔、小蠻交往6年，近來還一起接演了《阿虎》。（圖／翻攝自IG／小蠻）