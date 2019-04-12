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CoCo李玟小巨蛋開賣倒數！　送上「大彩蛋」全哭爆

記者關韶文／台北報導

國際天后 CoCo 李玟睽違九年再度攻蛋，日前旋風來台宣布全新世界巡迴演唱會「YOU & I」即將在 6 月 21 日從台北起跑，引發等候許久的歌迷熱烈期待，門票將在13日中午開賣。此外，李玟更推出演唱會同名單曲送給歌名！

▲▼李玟。（圖／就是現場提供）

▲李玟推出新單曲。（圖／就是現場提供）

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在出道 25 週年之際，李玟秉持著感謝初衷，啟動「LINE MUSIC 2019 李玟 CoCo Lee “YOU & I” 世界巡迴演唱會」，為了此次巡迴，更錄製同名單曲《YOU & I》唱出對歌迷的珍惜，她提到：｢我希望這場演唱會有一首我跟歌迷的主題曲，謝謝他們一直以來陪伴著我！」

▲▼李玟演唱會媒體發佈會。（圖／記者張一中攝）

▲李玟小巨蛋開賣倒數。（圖／資料照／記者張一中攝）

值得一提的是，歌詞中「YOU & I」意即｢因為有YOU(你們)才有今天的I(我)」，代表了念舊的CoCo對歌迷的感謝，甚至成為了這首歌的歌名及演唱會名稱及概念。

正因為「You & I」道出 CoCo 的 25 年來的心情點滴，在進錄音室配唱時，更因為歌詞感人，想到與剛辭世歌迷共度的點點滴滴，數度泣不成聲、無法繼續。其中最後一句哽咽但充滿感情的口白，是 CoCo 最真情流露的表現。近期一聊到這首歌曲就情緒激動的 CoCo 李玟，也笑說希望歌迷先練好這首歌，到小巨蛋幫忙合唱，讓「YOU & I」一起完成「YOU & I」。

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