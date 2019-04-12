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章子怡飲料被老公「加料」！噁到想把食道刷10遍　7pupu亮刀求解：怎麼收拾他

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星章子怡2015年和歌手汪峰結婚，育有1女醒醒，愛屋及烏的她對繼女汪曼熙（小蘋果）也視如己出，是好老婆，更是好媽媽。她過去常和老公在社群網站上曬恩愛，但12號卻罕見發怒，甚至直接問網友「我該怎麼收拾他？」

▲▼章子怡和汪峰一家。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡昨天才發溫馨合照，今天就自曝喝了老公的「加料飲料」。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

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章子怡近來和老公汪峰參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》，也分享了許多夫妻間鮮為人知的感情故事和家庭生活，讓人意外看見她溫柔卻堅強的一面。

昨天才感性曬出女生剛出生時，一家三口的溫馨合照，但12日下午章子怡卻忽然氣呼呼地發文，指摘老公是「罪魁禍首」，讓網友們嚇了一大跳。原來是汪峰不小心把老婆沒喝完的飲料杯當成了菸灰缸，沒注意的她喝了以後覺得不對勁，「一不小心喝了一口菸灰，直想把食道內壁翻出來刷十遍！」

章子怡發現之後找老公理論，沒想到結果讓她更傻眼，忍不住憤怒地連發了3個炸彈表情符號和一把小刀當配圖，氣得直呼「他還笑我不是凡人，他煩死個人！他是@汪峰，我該怎麼收拾他？」

▲▼章子怡和汪峰一家。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡發文還附上一把刀。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

網友們看了忍不住笑翻，紛紛搞笑想點子勸她「能動手的事盡量別用嘴」、「讓他也喝一口有菸灰的飲料」、「不打得他吐血，他就不知道什麼叫文武雙全」、「把口紅掰一點融進熱水給他喝」。讓當事人汪峰看了都忍不住大笑，還裝乖巧地發文安慰「老婆，就當排毒吧！」

▲▼汪峰回覆章子怡。（圖／翻攝自微博／汪峰）

▲汪峰回覆章子怡。（圖／翻攝自微博／汪峰）

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章子怡, 汪峰, 醒醒

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