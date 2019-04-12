《新還珠》香妃爆懷孕！對象竟是《小時代》的超帥鮮肉　網錯愕：啥時結婚了

記者韓景樺／綜合報導

新疆女星麥迪娜外型亮麗，又擁有深邃輪廓，過去曾在《新還珠格格》中飾演「香妃」，和蒙丹的淒美愛情圈粉無數。戲外她和男星姜潮的緋聞傳了多年都未獲證實，11日卻突然爆出2人秘婚，甚至已經準備當爸媽的消息，震驚不少網友。

▲姜潮和麥迪娜傳出秘婚消息。（圖／翻攝自微博／姜潮、麥迪娜）

麥迪娜從「香妃」一角打開知名度後，也陸續接演了《陸貞傳奇》、《宮鎖連城》、《孤芳不自賞》等劇，擁有一定的人氣；而姜潮過去以選秀節目獲得矚目，加入男團「8090」後人氣暴漲，更曾接演電影《小時代》的席城，和郭碧婷有不少感情對手戲。

請繼續往下閱讀...

▲姜潮過去也和韓星EXO燦烈和徐玄演出電影《所以...和黑粉結婚了》。（圖／翻攝自微博／姜潮）

姜潮過去就曾在節目中坦言對麥迪娜有好感，2人更曾合作陸劇《幻城》，朝夕相處擦出愛的火花，2016年更被爆出疑似同居的消息。當時男方大方認愛，更鬆口有結婚的打算，但麥迪娜卻從未承認交往，讓外界霧裡看花。

而近日微博有網友爆料，指出新綜藝《新生日記》有意邀請幾對即將升格新手爸媽的明星夫婦出演，當中竟然也出現了姜潮的名字，甚至指出他的老婆已經在「孕晚期」，也讓他和麥迪娜秘婚的消息瞬間傳開。

▲姜潮被爆料要出演綜藝《新生日記》。（圖／翻攝自微博／圈內爆料瓜農）

對此，《新浪娛樂》直接向姜潮的工作人員求證，但對方低調表示不方便回應。而網友們看了爆料也忍不住驚訝「這個結婚消息真的瞞得死死的」、「看來不只我一個人不知道姜潮結婚了」，但更多人滿臉問號，紛紛留言詢問「姜潮啥時結婚了？」

▲姜潮秘婚消息讓網友超錯愕。（圖／翻攝自微博／圈內爆料瓜農）