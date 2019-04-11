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蔡阿嘎倒沙發掙扎「五度死亡」　蔡桃貴只關心這個...他爆氣：不孝子

記者韓景樺／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和初戀情人「二伯」結婚後，2018年迎來兒子「蔡桃貴」，升格新手老爸的他，不僅幫愛子創立IG帳號，更常拍小短片記錄育兒點滴，11日他分享了一段裝死影片，想測試兒子的反應，沒想到蔡桃貴只關心他的眼鏡，讓他忍不住森七七。

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴的反應。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

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蔡阿嘎兒子目前雖然未滿1歲，但個人IG卻已有超過40萬的粉絲追蹤數，人氣超高。11日蔡桃貴的個人YouTube頻道更新了一支名為「看到阿爸死掉，會有什麼反應」的影片，只見穿著紅色小短褲的蔡阿嘎躺在沙發上，不時表情痛苦的發出呻吟，最後還閉上了眼睛；而蔡桃貴可能是以為爸爸睡著了，先伸出小手拍拍他的臉，接著調皮地抓了一把他的鼻子，火速落跑。

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲蔡桃貴趁機報仇，抓爸爸鼻子。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

眼見第一次裝死失敗，蔡阿嘎轉而戴起眼鏡，重新展開第二次的裝死計畫。他這次不只表情和肢體動作都放大，還一邊斷斷續續地對蔡桃貴說著「我要...死掉...啊～」，最後直接躺平不動。一旁的蔡桃貴先愣了2秒，接著大喊了一聲，就轉而要去拿爸爸的眼鏡，讓蔡阿嘎只好「再次復活」。

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲蔡桃貴只對眼鏡有反應。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

就這麼反覆了幾次，無論蔡阿嘎演得再逼真，蔡桃貴還是只對他的眼鏡感興趣，完全忽略他「瀕臨死亡」的掙扎，讓他忍不住無奈地邊碎碎念邊從沙發彈起身「只想要我的眼鏡啊...不孝子！」

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲▼蔡阿嘎裝死測試蔡桃貴。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

▲蔡阿嘎最後只好放棄。（圖／翻攝自YouTube／蔡桃貴）

父子的逗趣互動也讓網友忍不住笑翻，紛紛留言「老爸死活不重要，我只要眼鏡」、「他知道八八是裝肖ㄟ，真是聰明」、「蔡桃貴很聰明，一看就知道在玩的，才不上當ㄌㄟ」、「他知道眼鏡拿起來阿爸就會醒來了。」

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蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯, 李佩潔, 蔡桃貴

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