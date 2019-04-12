朱孝天甜曬嬌妻慶生照　韓雯雯無名指藏「鴿子蛋大亮點」閃瞎

記者韓景樺／綜合報導

藝人朱孝天因演出《流星花園》中的花花公子「西門」暴紅，2016年娶回小3歲的嬌妻韓雯雯，婚後小倆口甜蜜依舊，還常透過社群網站秀恩愛。11日老婆過生日，他也在微博曬出慶生照，而韓雯雯手上的大鑽戒更是閃瞎了大批網友的眼睛。

▲朱孝天幫老婆韓雯雯慶生，鑽戒超大超閃。（圖／翻攝自微博／朱孝天、韓雯雯）

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朱孝天是「F4」中第3個結婚的成員，和女星韓雯雯婚後，他化身貼心好老公，日前也曾被媒體直擊牽著老婆在南港附近覓食，夫妻倆互動頻繁，看得出感情很好。

11日是韓雯雯的37歲生日，朱孝天也趕在老婆生日過完前發微博慶生，並嘴甜地表示「本來生日跟領證排在一起是為了方便管理的，怎麼就演變成必須要連吃三天的習俗了呢？...生日快樂哈，那個不想長大的美女...圖一有亮點。」

▲朱孝天發文祝韓雯雯生日快樂。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

順著朱孝天的提示，網友們才發現原來2人的碰杯照中，韓雯雯的無名指上有顆超巨大宛如鴿子蛋的鑽戒，光彩奪目超級搶眼。或許是收到老公的大禮太開心，她在用餐過程不時露出淺淺的微笑，面對生日蛋糕時更認真地閉上了雙眼許願。

夫妻倆的甜蜜慶生照，也讓網友紛紛留言祝福「西門哥哥一輩子幸福到老喔」、「幸福的話天天都是紀念日」、「朱太太生日快樂啊！被圖一閃瞎了啦！」而韓雯雯本人也俏皮回覆「謝謝驚喜，謝謝一切，明天繼續。」

▲朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）