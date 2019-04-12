ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朱孝天甜曬嬌妻慶生照　韓雯雯無名指藏「鴿子蛋大亮點」閃瞎

記者韓景樺／綜合報導

藝人朱孝天因演出《流星花園》中的花花公子「西門」暴紅，2016年娶回小3歲的嬌妻韓雯雯，婚後小倆口甜蜜依舊，還常透過社群網站秀恩愛。11日老婆過生日，他也在微博曬出慶生照，而韓雯雯手上的大鑽戒更是閃瞎了大批網友的眼睛。

▲▼朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天、韓雯雯）

▲朱孝天幫老婆韓雯雯慶生，鑽戒超大超閃。（圖／翻攝自微博／朱孝天、韓雯雯）

請繼續往下閱讀...

朱孝天是「F4」中第3個結婚的成員，和女星韓雯雯婚後，他化身貼心好老公，日前也曾被媒體直擊牽著老婆在南港附近覓食，夫妻倆互動頻繁，看得出感情很好。

11日是韓雯雯的37歲生日，朱孝天也趕在老婆生日過完前發微博慶生，並嘴甜地表示「本來生日跟領證排在一起是為了方便管理的，怎麼就演變成必須要連吃三天的習俗了呢？...生日快樂哈，那個不想長大的美女...圖一有亮點。」

▲▼朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

▲朱孝天發文祝韓雯雯生日快樂。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

順著朱孝天的提示，網友們才發現原來2人的碰杯照中，韓雯雯的無名指上有顆超巨大宛如鴿子蛋的鑽戒，光彩奪目超級搶眼。或許是收到老公的大禮太開心，她在用餐過程不時露出淺淺的微笑，面對生日蛋糕時更認真地閉上了雙眼許願。

夫妻倆的甜蜜慶生照，也讓網友紛紛留言祝福「西門哥哥一輩子幸福到老喔」、「幸福的話天天都是紀念日」、「朱太太生日快樂啊！被圖一閃瞎了啦！」而韓雯雯本人也俏皮回覆「謝謝驚喜，謝謝一切，明天繼續。」

▲▼朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

▲▼朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

▲▼朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

▲朱孝天幫韓雯雯慶生。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

推薦閱讀

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

蔡依林力挺青峰…參加《歌手》原因笑炸！　還原「睡前對話」

蔡依林力挺青峰…參加《歌手》原因笑炸！　還原「睡前對話」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

朱孝天, 韓雯雯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 朱孝天甜曬嬌妻慶生照　韓雯雯無名指藏「鴿子蛋大亮點」閃瞎
  2. 許瑋甯爆遭陸劇換角！　「下個月就要開拍」臨時被切割
  3. 《亞洲達人秀》總決賽結果出爐！第3季冠軍「來自台灣」
  4. 《復仇者4》再曝30秒畫面　英雄大集合…美國隊長、鋼鐵人擊拳
  5. 《新還珠》香妃爆懷孕！對象竟是《小時代》的超帥鮮肉　網錯愕：啥時結婚了
  6. 彭華幹轉網路主持　「關鍵開幹」首錄舌戰薔薔、許聖梅
  7. 艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們
  8. 爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了
  9. 《柯南》演到一半…看到黃子韜！　比對照網認證：是本人沒錯
  10. 女星曾珮瑜10歲決定終身不婚不生：我比較愛寵物！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366