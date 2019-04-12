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孫盛希《原創》慘遭淘汰！　勇敢忍淚「擁抱蕭敬騰」

記者關韶文／台北報導

孫盛希錄製綜藝節目《這！就是原創》，雖然面臨淘汰命運，孫盛希沒有哭，想起王嘉爾隊長的眼淚，還有選手們惺惺相惜的眼神，孫盛希也在社群平台感謝這次參與節目給她帶來的成長。

錄製節目過程中，孫盛希常常告訴自己，「隨時要有被淘汰的心理準備，在那麼多厲害的唱作人之中，我能夠順利過關，會覺得我很幸運，甚至覺得自己是僥倖通過的，即使我對自己每一次的創作都很有信心，但比賽結果是不可預測的。」

▲▼孫盛希,小宇。（圖／滾石提供）

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▲▼孫盛希首次和小宇合作寫歌。（圖／滾石提供）

▲▼孫盛希,小宇。（圖／滾石提供）

在第三輪的「這！就是原創」，孫盛希和宋念宇攜手寫了《愛，現在。》這首歌，來呼應比賽主題「愛是給予最好條件」，第一次跟希希合作的小宇，不只誇希希天生麗質，更害羞的說，「這是此生跟別人一起合寫，速度最快、最有效率的一次，印象特別深刻難忘，期待未來可以有更多的合作！」

▲▼孫盛希,小宇。（圖／滾石提供）

▲孫盛希感動擁抱蕭敬騰。（圖／滾石提供）

經過這次的音樂交流，孫盛希深刻感受到小宇的才華，她開心分享一起寫歌的那兩天，「宇哥很願意教我、分享一些編曲的撇步，覺得我們對音樂的龜毛與熱情程度是相似的，尤其讓我心跳的部份，是我們隔著隔音板寫歌，卻在沒有看著對方的情況下，同時猜到對方要唱的旋律、合出漂亮的和聲，這真的要很投入那氛圍才能做的到。」

雖然最終仍被節目淘汰，但是看到大家的鼓勵和留言，希希感動表示，「我盡全力把這首歌做好、唱好，節目組也盡全力把這一集剪的很好看，我們都做了該做的事情，這些經歷會變成我未來創作的養分，真的很謝謝大家喜歡我的歌曲和演出！」此外，孫盛希也向歌迷求票，「大家如果希望我復活回到比賽，可以幫我到微博投票哦！」

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孫盛希, 蕭敬騰, 這就是原創

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